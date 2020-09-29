مقتل 5 أشخاص جراء حادث بمصنع كيماويات في وسط الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ): لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب آخر بجروح في حادث بمصنع كيماويات في وسط الصين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء أن الانفجار وقع بمصنع كيماويات في مدينة تيانمن بمقاطعة هوبي بوسط الصين. وتم نقل المصاب إلى المستشفى، ولايزال المزيد من التحقيق جاريا. وتحسنت معايير السلامة في السنوات القليلة الماضية في المصانع والمحاجر الصينية ولكن الحوادث ما زالت مستمرة.

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