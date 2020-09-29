ترحيل الزعيم السابق لجماعة شبه عسكرية في كولومبيا من أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا- (د ب ا):

أعلن مفوض شؤون السلام بحكومة كولومبيا ميجال سيبالوس في تغريدة أنه تم ترحيل رودريجو توفار بوبو، الذي يعرف باسم " خورجي 40" الزعيم السابق لجماعة شبه عسكرية كولومبية، من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف سيبالوس أن توفار متواجد لدى سلطات الهجرة والقضاء. وأشار إلى وجود 35 مذكرة اعتقال بحقه في كولومبيا ونحو 1500 تحقيق مستمر بشأنه.

وكان توفار يترأس قوات الدفاع الذاتي عن كولومبيا المتحدة ، التي تم تفكيها عام 2006.

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وقد تم ترحيل توفار عام 2008 بجانب أربعة آخرين من قادة القوات لأمريكا لمواجهة تهم تتعلق بتهريب المخدرات.

ويذكر أنه تم تشكيل قوات الدفاع الذاتي لمواجهة المسلحين اليساريين، وواجهت اتهامات بارتكاب مذابح بحق المدنيين وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان والتورط في تجارة المخدرات.

على مدار عقدين من القتال، جرى اتهام القوات بقتل ما لا يقل عن 150 ألف شخص. وقد صنفت أمريكا والاتحاد الأوروبي الحركة على أنها جماعة إرهابية.