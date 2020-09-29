فيروس “كورونا”.. ترامب يعلن عن خطة لتوزيع 150 مليون اختبار سريع

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليلة أمس، أن الحكومة الفيدرالية ستوزع 150 مليون اختبار سريع لفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك، بالخصوص، للمساعدة في تسريع إعادة فتح المدارس.

وتمكن الاختبارات، التي صممها مختبر “أبوت”، من اكتشاف الفيروس في 15 دقيقة، كما سيتم التوزيع، الذي ستستفيد منه مختلف الولايات، على المدارس والمجتمعات الضعيفة مثل دور المسنين.

وأعلن ترامب، في حدائق البيت الأبيض، رفقة رئيس مختبر “أبوت”، “سيتم استخدام 50 مليون اختبار لحماية المجتمعات الأكثر ضعفا”.

Advertisements

وتصر إدارة ترامب على أهمية إعادة فتح المدارس للسماح للآباء باستئناف العمل وإنعاش أول اقتصاد في العالم تضرر من الأزمة الصحية غير المسبوقة.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيتم إجراء حوالي 6,5 مليون اختبار هذا الأسبوع، وتوزيع إجمالي 100 مليون اختبار على المحافظين بناء على عدد سكان الولاية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال منسق الاختبارات بوزارة الصحة الأمريكية، بريت غيروير، إن الولايات المتحدة أجرت حتى الآن، أكثر من 111 مليون اختبار للفيروس المسبب لـ كوفيد-19، مضيفا أنه “على مدار 13 يوما مختلفا، أجرينا أكثر من مليون اختبار يوميا، ويبلغ متوسط عدد الاختبارات لدينا الآن حوالي 920 ألفا يوميا”.