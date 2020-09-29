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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي : - الثلاثاء الطقس : رطب مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.
الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة ، سرعتها من 18 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س مع السحب.
البحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
- الأربعاء الطقس : رطب صباحاً على المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.
الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة ، سرعتها من 18 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س مع السحب.
البحر : متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان.
- الخميس الطقس : صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.
الرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
- الجمعة الطقس : صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.
الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.
البحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
- السبت الطقس : رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو الى غائم جزئياً على مناطق متفرقة مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.
الرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمانv
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