حالة الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي : - الثلاثاء الطقس : رطب مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.



الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة ، سرعتها من 18 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س مع السحب.

البحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

- الأربعاء الطقس : رطب صباحاً على المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة ، سرعتها من 18 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س مع السحب.

البحر : متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان.

- الخميس الطقس : صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

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الرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

- الجمعة الطقس : صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

- السبت الطقس : رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو الى غائم جزئياً على مناطق متفرقة مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر : خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمانv