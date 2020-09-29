كشافة الشارقة تسلم " الهلال " دعما عينيا لإغاثة متضرري فيضانات السودان

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

سلمت مفوضية كشافة الشارقة بمقرها في البديع اليوم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعما عينيا مقدما لإغاثة متضرري الفيضانات والسيول بالسودان الشقيق.



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حضر تسليم الدعم ناصر عبيد الشامسي رئيس مفوضية كشافة الشارقة واللواء عبدالله سعيد السويدي نائب رئيس المفوضية وسعادة محمد عبد الرحمن الحمادي مسؤول المواد العينية بالهلال الذي تقدم نيابة عن عبدالله المهيري مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في إمارة الشارقة بالشكر و التقدير للمسؤولين بالمفوضية على جهودهم المتميزة و تعاونهم الدائم مع الهلال للإسهام في الأعمال الخيرية و الإنسانية ومجالات الإغاثة كافة.

من جانبهم ثمن مسؤولو مفوضية كشافة الشارقة التعاون المشترك مع الهلال الأحمر الإماراتي مؤكدين تواصل العطاء و التعاون في جميع مجالات العمل الإنساني و الخدمة المجتمعية.