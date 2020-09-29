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شكرا لقرائتكم خبر عن 918 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالإمارات والان مع التفاصيل
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن 626 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 92095 حالة.
وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 76888 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 918 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 81,462 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 413 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
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