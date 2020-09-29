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شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تحذر تركيا من التدخل في الصراع مع أذربيجان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان المجتمع الدولي إلى ضمان عدم قيام تركيا بإقحام نفسها في الصراع بين بلاده وأذربيجان بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ، في تبادل للتصريحات اللاذعة مع أنقرة.
ووجهت تركيا، الحليفة لأذربيجان، انتقادات حادة في وقت سابق لأرمينيا بعد وقوع اشتباكات هذا الصباح بين قوات البلدين وقالت إن أرمينيا عقبة أمام السلام وتعهدت بمواصلة دعم أذربيجان.
وقال باشينيان إن من شأن سلوك تركيا أن يكون له عواقب مدمرة على منطقة جنوب القوقاز والمناطق المحيطة.
الى ذلك، رصدت مراكز سورية انتقال أعداد من "المرتزقة" المدعومين من تركيا إلى أذربيجان للمساهمة في "حماية المراكز الحدودية" في حال اندلاع نزاع مع أرمينيا المجاورة.
واندلع قتال بين أرمينيا وأذربيجان، حول منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إنها أسقطت طائرتي هليكوبتر أذربيجانيتين، كما أسفرت المواجهات العنيفة بين جيشي البلدين عن مقتل مدنيين من الجانبين، وفق ما أفاد مسؤولون أرمنيون
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