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أرمينيا تحذر تركيا من التدخل في الصراع مع أذربيجان

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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان المجتمع الدولي  إلى ضمان عدم قيام تركيا بإقحام نفسها في الصراع بين بلاده وأذربيجان بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ، في تبادل للتصريحات اللاذعة مع أنقرة.

 

ووجهت تركيا، الحليفة لأذربيجان، انتقادات حادة في وقت سابق لأرمينيا بعد وقوع اشتباكات هذا الصباح بين قوات البلدين وقالت إن أرمينيا عقبة أمام السلام وتعهدت بمواصلة دعم أذربيجان.

 

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وقال باشينيان إن من شأن سلوك تركيا أن يكون له عواقب مدمرة على منطقة جنوب القوقاز والمناطق المحيطة.

 

الى ذلك،  رصدت مراكز سورية انتقال أعداد من "المرتزقة" المدعومين من تركيا إلى أذربيجان للمساهمة في "حماية المراكز الحدودية" في حال اندلاع نزاع مع أرمينيا المجاورة.

 

واندلع قتال بين أرمينيا وأذربيجان، حول منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إنها أسقطت طائرتي هليكوبتر أذربيجانيتين، كما أسفرت المواجهات العنيفة بين جيشي البلدين عن مقتل مدنيين من الجانبين، وفق ما أفاد مسؤولون أرمنيون

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