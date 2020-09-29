شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة والان نبدء بالتفاصيل

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

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وقالت اللجنة إن ما مجموعه 13 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85384 حالة، بينهم 184 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80566 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.