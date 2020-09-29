قرقاش عن مزاعم العطية حول غزو قطر: هذيان لا يستحق الرد

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "هذيان" خالد العطيّة وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر "لا يستحق الرّد".



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، تعليقا على تصريحات للعطية لقناة "الجزيرة"، الأحد الماضي، زعم فيها أن الدول المقاطعة لبلاده خططت لغزو قطر على مرحلتين؛ هما: مرحلة ما سمّاه "الحصار"، والتأثير على الشارع القطري، ثم المرحلة الثانية وهي الغزو.

ورد الشيخ خالد بن ‏أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، على هذه التصريحات، واصفا إياها بأنها "كذب وهذيان متكرر".

ودعا الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إلى وضع حد لممارسات قطر.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش نفى أكثر من مرة مزاعم غزو قطر.

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ورد في مقابلة سابقة على شبكة CNN الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2018 عن إمكانية تطور الأزمة الخليجية إلى مواجهة عسكرية، بالنفي القاطع حيث قال: "لا، بالتأكيد لا".

ونفى أيضاً في تغريدات له في 16 ديسمبر/كانون الأوَّل 2018 ما تردد بأن المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري، وبين أن هذه التصريحات "غير صحيحة وتجانب الواقع".

وأكد أن "قرار الدول الأربع اتخذ بناء على دعم قطر للتطرف والتدخل في شؤونهم".

وبين أن "الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، كانت لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية وتهدف لتغيير التوجه القطري المخرب"، وتابع: "ندرك أن الدوحة ستعود إلى رشدها ومحيطها الخليجي في الوقت المناسب".

وكانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أعلنت في 5 يونيو/حزيران 2017 مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب.