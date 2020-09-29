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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يحذر من مغبة التدخلات الخارجية بين أذربيجان وأرمينيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اعتبر مسؤول بالاتحاد الأوروبي بأن التدخل الخارجي في المواجهات بين أذربيجان وأرمينيا.
حيث حذر الاتحاد الأوروبي من مغبة التدخلات الخارجية في المواجهات الدامية بين أذربيجان وأرمينيا، وسط اتهامات من يريفان لأنقرة بتقديم الدعم السياسي والعسكري لباكو.
وفيما لم تتمكن بروكسل من تأكيد التقارير التي تتحدث عن تورط قوى أجنبية في النزاع المستمر لليوم الثاني على التوالي، شدد المتحدث باسم شؤون الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو على أن أي تدخل خارجي "غير مقبول".
وتأتي تصريحات المسؤول الأوروبي، في ظل تقارير تفيد بوصول أول دفعة من مرتزقة تركيا السوريين، أمس الأحد إلى أذربيجان التي نفت بدورها هذه الأنباء.
لكن على الطرف الرسمي الآخر، اتهمت أرمينيا، تركيا بتقديم الدعم السياسي والعسكري لجارتها أذربيجان.
وقالت الخارجية الأرمينية في بيان لها إن الدعم العسكري التركي لباكو شمل مروحيات وطائرات مُسيرة.
ولليوم الثاني على التوالي تتواصل المعارك في إقليم "قره باغ" المتنازع عليه بين باكو ويريفان، في أسوأ مواجهات تشهدها المنطقة منذ أربع سنوات، موقعة عشرات القتلى من الجانبين.
وأمام هذا التصعيد، ما زالت ردود الفعل الدولية القلقة تتوالى بدعوة الجارتين إلى وقف إطلاق النار، والعودة لمسار المفاوضات.
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