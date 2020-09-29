جونز هوبكنز: وفيات كورونا في العالم تتجاوز المليون شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم على مستوى العالم جراء الإصابة بمرض كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد قد تجاوز حاجز المليون شخص.
وأظهرت بيانات الجامعة في وقت متأخر من مساء الإثنين أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في العالم منذ بداية الجائحة يزيد على33.2 مليون حالة.
وربما يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة أعلى من ذلك بسبب وجود حالات غير مكتشفة.
وأظهرت البيانات أنه في الولايات المتحدة ، التي تسجل أكبر عدد من الوفيات والحالات في العالم ، توفي أكثر من 205 آلاف شخص، وأصيب أكثر من 7.1 مليون شخص بالمرض.
وتوفي أكثر من 142 ألف شخص في البرازيل وأكثر من 95 ألف شخص في الهند.
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