السعودية: ضبط خلية إرهابية تلقت تدريبات في إيران

أعلنت السعودية اليوم الاثنين، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.

وأوضح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أنه «نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت الجهات المختصة بتاريخ 5 - 2 - 1442هـ، من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها خلال الفترة ما بين 9 - 2 و20 - 3 من عام 1439هـ، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات».

وأضاف: «قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات»، مبيناً أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين؛ ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، مشيراً إلى أن «مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن».

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وأشار إلى «ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، وهي: «9 أكواع متفجرة بحالة تشريك، و67 فتيلا متفجرا، و51 صاعقا متفجرا كهربائيا، ومجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إلكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات، و5.28 كجم بارود ناعم وخشن، و17 عبوة تحتوي على مواد كيميائية، و13 جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية، ومفتاحا استقبال دائرة كهربائية، 4 أجهزة تنصت متطورة، ومكينة لحام واحدة، 4 رشاش كلاشنكوف، وبندقية G3، بالإضافة إلى بندقية قناص، ومسدسان، وبندقية صيد هوائية، و4620 ذخيرة حية متنوعة، و18 مخزن رشاش ومسدس، وحاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصة، وحقيبة تحتوي معدات تنظيف أسلحة، و14 سلاحا أبيض قتاليا سكين ، وملابس عسكرية، ومنظارا قناصة، ومنظار ليلي، و3 أجهزة اتصال لاسلكي، وجهاز كومبيوتر محمول، وجهازا خرائط قارمن، ونظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية، 11 جهاز هاتف محمول، 2 جهاز لوحي ذكي، 5 ذواكر تخزين خارجية، 6 ذواكر تخزين داخلية».

وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات وإجراءاتها للقضاء.

وشدت رئاسة أمن الدولة على مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.