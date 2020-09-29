هيئة عسكرية مشتركة.. نتائج اجتماع فرقاء ليبيا بالغردقة

اتفق فرقاء ليبيا خلال اجتماعاتهم في مدينة الغردقة المصرية، مساء الإثنين، على تشكيل هيئة عسكرية مشتركة تضم جميع الليبيين.



ووقع المشاركون في الاجتماع، الذي يندرج ضمن لقاءات المسار العسكري – الأمني الليبي (5+5) برعاية الأمم المتحدة، على مذكرة تفاهم أولية تنص على تشكيل هيئة عسكرية تضم جميع الطوائف الليبية.

ومن المقرر أن تعرض اللجان العسكرية الليبية بالغردقة توصياتها للبعثة الأممية، حيث إنشاء قوة ليبية للتدخل السريع من الجيش والشرطة، مهمتها حماية مقر الحكومة الليبية ومنشآت النفط.

وتضمن الاتفاق بين فرقاء ليبيا أيضاً خلال اجماعاتهم بالغردقة، توزيع المناصب العسكرية بحسب الأقاليم الليبية، ضمن خطط دمج أبناء ليبيا فى مؤسسة عسكرية موحدة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة.

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وشهدت مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، الأحد الماضي، اجتماعات بين قيادات عسكرية وأمنية ليبية يمثلون شرقي وغربي البلاد، للاتفاق على المسارين العسكري والأمني.

وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ"الخليج 365" إن الاجتماعات ستناقش أولا التمهيد لاستئناف المشاورات العسكرية 5+5 برعاية البعثة الأممية والتي ستستضيفها القاهرة الأيام المقبلة، فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث دعم المؤسسة العسكرية.

وأكدت المصادر أن الاجتماع سيبحث وضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية.

وحول الملف الثاني الذي ستتناوله اجتماعات الغردقة، أفادت المصادر بأنها ستبحث المسار الأمني المتعلق بمدينة سرت، والاتفاق حول إنشاء لجنة أمنية من الشرق والغرب مهمتها الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة لتأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت.