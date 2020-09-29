الخليج 365الثلاثاء 2020/9/29 06:19 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت الشرطة الأمريكية، سقوط قتلى في عملية تحرير رهائن بمنزل جنوب شرقي مدينة سايلم بولاية أوريجون.
وقال رئيس شرطة إحدى المقاطعات في الولاية الأمريكية، إن واقعة إطلاق النار، أسفرت عن سقوط قتلى بينهم المشتبه به.
ولفت رئيس شرطة مقاطعة ماريون الأمريكية في بيان، إلى أن الواقعة تمثلت في تحرير رهائن محتجزين في أحد المنازل، وخلال التفاوض مع المشتبه به، وقع إطلاق نار.
ولم يستبعد البيان أن يكون من بين القتلى عدد من الرهائن المحتجزين إضافة إلى المشتبه به، كما لم يشير إلى عدد القتلى أو دوافع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأمريكية: مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة سايلم في ولاية أوريجون المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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