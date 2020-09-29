شكرا لقرائتكم قتلى ورهائن.. الشرطة تتعامل مع حادث إطلاق نار بأوريغون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشرطة الأميركية، الثلاثاء، تعاملها مع عملية احتجاز رهائن في ولاية أوريغون.

وفي وقت سابق، قال رئيس شرطة إحدى المقاطعات الأميركية، إن واقعة إطلاق نار في سالم بولاية أوريغون أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مشتبه به.

وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون في بيان، إن مكتب شرطة المقاطعة تعامل مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل بجنوب شرق سالم، وإن مفاوضا مدربا تحدث مع المشتبه به.

وأضاف البيان: "وقع إطلاق نار. وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به".