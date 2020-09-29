شكرا لقرائتكم الشرطة الأميركية تحقق في عمليات تزوير لصالح إلهان عمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحقق إدارة شرطة مينيابوليس في مزاعم مجموعة الناشطين Project Veritas بأن أفرادًا مرتبطين بالنائبة الديموقراطية إلهان عمر، انخرطوا في جمع غير قانوني للأوراق قبل الانتخابات.

وقالت الشرطة في بيان الاثنين: "نحن بصدد النظر في صحة تلك التصريحات.. لا توجد معلومات أخرى متاحة في هذا الوقت حول هذا الموضوع."

وأشعل أحدث فيديو لـ Project Veritas وسائل التواصل الاجتماعي لأنه جاء قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن تشهد زيادة في التصويت الغيابي أو عبر البريد. وفي ولاية مينيسوتا، خضعت القضية لتدقيق قضائي حيث تصارع الجمهوريون والديمقراطيون حول إجراء من شأنه أن يحد من عدد الأصوات التي يمكن لطرف ثالث جمعها للآخرين.

وقد دعا الرئيس دونالد ترمب وزارة العدل بالفعل إلى التحقيق في الادعاءات، والتي تشمل مزاعم بشأن خطة المال مقابل الاقتراع.

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وردت الهان عمر يوم الاثنين بالسخرية من ترمب بسبب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times يوضح كيف دفع 750 دولارًا كضرائب على الدخل في عام 2016.

وتزعم مجموعة Project Veritas أن زعيم المجتمع المحلي عمر جمال، أطلق صافرة التحذيرات من فساد التصويت لعضو الكونغرس في مينيسوتا الهان عمر . وبحسب ما قال: "إنه سر مكشوف.. ستفعل [عمر] أي شيء يمكنها فعله للانتخاب ولديها مئات الأشخاص في الشوارع يفعلون ذلك."

ويُزعم التحقيق أنه يُظهر شخصا ( جامع الأوراق الانتخابية ) يدعي أنه دفع أموال للحصول على بطاقات الاقتراع. كما يسلط الضوء على جامع للأوراق الانتخابية يتفاخر بعدد بطاقات الاقتراع التي جمعها لمسؤول محلي.

ويدعي مشروع فيريتاس أنه تحدث مع أحد العاملين السابقين في الحملة والذي أشار إلى أن فريق عمر دفع للناخبين مقابل بطاقات الاقتراع.

ووفقا لمجلة "نيوزويك" Newsweek، انتقد جيريمي سفيلين، كبير مديري الاتصالات في حملة إلهان عمر، التحقيق باعتباره محاولة لنزع الشرعية عن الانتخابات.