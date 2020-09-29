شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 191 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات النيابة في المنيا، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة الابتدائية في المنيا ملفات 7 مرشحين لعدم قيامهم باستيفاء الأوراق المطلوبة، فيما اعتمدت 191 مرشحًا بكشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب للتنافس على 16 مقعد «فردي» داخل 6 دوائر انتخابية.

ويتنافس 33 مرشحاً في الدائرة الأولى، ومقرها مركز المنيا، على 3 مقاعد، وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز سمالوط 33 مرشحًا على 3 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز مغاغة 44 مرشحًا على 4 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها أبوقرقاص 27 مرشحًا على مقعدين، وفي الدائرة الخامسة، ومقرها مركز ملوي، يتنافس 36 مرشحًا على 3 مقاعد.

من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمترشحين لانتخابات مجلس النواب سواء القائمة أو الفردى يوم 5 أكتوبر وذلك بعد أن تم إغلاق باب الترشح يوم السبت الماضى، وخلال أيام ما بين إغلاق باب الترشح وإعلان الكشوف النهائية هناك عدد من الإجراءات تتم منها إعلان الكشوف المبدئية بأسماء المترشحين ورموزهم وفحص طلبات الترشح والطعن على الكشوف المبدئية التى تم إعلانها.