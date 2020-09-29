شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: توزيع 150 مليون فحص سريع لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب في مؤتمر صحفي أمس بمشاركة نائبه مايك بنس: إنه سيتم إرسال نحو 50 مليون فحص إلى "المجتمعات الأكثر عرضة للخطر"، بما في ذلك دور رعاية المسنين، وحوالي مليون فحص إلى كليات وجامعات السود التاريخية والكليات القبلية، إضافة إلى توزيع 100 مليون فحص على الولايات والأقاليم لدعم جهود إعادة فتح الاقتصاد والمدارس.
وأوضح أن نحو 6.5 ملايين فحص سيتم توزيعها هذا الأسبوع، فيما ستوزع البقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
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