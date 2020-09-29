شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المرشحين فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى. وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل. وإلى أسماء المرشحين الفردى بالمرحلة الأولى. أولاً: أسماء المرشحين الفردي فى أسوان أولاً: أسماء المرشحين الفردي فى أسوان دائرة إدفو أسوان على محمد عبدالرحيم حسين المغازى حسين حسن معوض رمضان سعد عمر حسن أشرف يونس محمود محمد عبد الغفار الضيفى أحمد عبدالباسط حمدان حسن نادى أحمد إبراهيم يونس موسى محمد لواحظ عبدالخالق أحمد على ابتسام محمد الصالح حسن احمد محمد خيرى محمد حامد إسماعيل مصطفى أحمد عبيد عبد الحميد حامد حسن جودة صالح منصور معوض أحمد شوق حسين سالم جواد عيد حسيب حسين محمد حسن الأمين سليمان احمد عبدالحارس إبراهيم حارس إبراهيم محمد هلالى محمد حسن أحمد حسين أحمد محمود محمد ربيع عبده حسن عمر حسن جابر أمين حسن عامر محمود محمد إسماعيل عمر فرج حسين محمد محمود عبد المحسن محمد حسن ياسمين محمد محمود حسن هدى عبدالحارس حسين الطيب محمددين حسن احمد عجيب موسى محمد على سليمان دائرة أول أسوان دائرة أول أسوان جلال أبوالحسن حسن محمد جابر إبراهيم احمد خليل أحمد يسن منصور طه عاشور محمود محمد إدريس مدحت ركابى محمود عبد الرحمن أبو النصر أحمد فيصل حسين أحمد أبو الحسن الشاذلى حمدى الصافى محمد أحمد محمد عباس عبدالحميد كمال منصور أنور بدوى مجدى زكى أحمد حجار فاطمة جاد موسى شحات ثريا محمد عبدون على محمد عوض صالح أحمد محمد حمادى رزق عزام منصور محمد منصور حسين هانى يوسف حسن بهلول سعد محمد حمادة حسين عبد العاطى محمود عبد الحميد محمد كوثر شحات عبد الوهاب محمد محمد سعيد عبدالحميد محفوظ محسن محمد أش الله سليمان جودت عبدالجبار ثابت جودت عبدالعزيز حسب الله حسن عوض الله وفاء عبدالقوى على محمد محمد عبدالله عبد الغنى غالب عبدالعزيز سليمان حسن ابراهيم داليا محمود سامى محمود ربيع حافظ أنور عبد المحسن حسن حمد محمد فؤاد حسين شريف محمد محمود محمد القباحى كريمة عبده حسين على محمدرضا محمد عبد العزيز عبدالرحمن محمد عبد الباسط محمد سليم هلال أحمد الدندراوى محمد أحمد محمد صالح حسن على دائرة كوم أمبو دائرة كوم أمبو خالد يوسف أحمد رضوان أحمد حسين خليفة عبد الله محمد عبد السيد محمد أحمد محمد أحمد محمد يوسف عمر أحمد مرتضى دغار أيمن أمين على محمد نجوى محمود عثمان محمود أبوسيف محمود عليان إبراهيم على حمدى صالح محمد على جامع إبراهيم يوسف عبدالدايم أحمد محمد عبد الواحد طه عبد المعطى مارك منير كامل جورجى نادر صلاح الدين أبو المجد طه محمد مصطفى محمود سليم دائرة نصر النوبة دائرة نصر النوبة محمد هلال خليل محمد دهب حسن محمد احمد عبدالكريم مطر حامد محمد حامد حسن احمد عبدالله سليمان حمدى يوسف حسين خليل منى محمد خليل محمود إدريس حسن الحاج محمدادريس أسامة عبد الستار حسن محمد محمد فؤاد على عزت أشرف محمد عبد الحميد توفيق أشرف جلال الدين مرسى محمد ربيع الطيب عبد المجيد محمد يسن عبد الصبور محمد على ثانيًا: أسماء المرشحين الفردي فى الأقصر ثانيًا: أسماء المرشحين الفردي فى الأقصر دائرة الأقصر الطيرى حسن عبده حسن عبدالنبى حسين رشيدى احمد أحمد إدريس عبد الرحيم الإدريسى أحمد حسين خليل أحمد ناهد أحمد شوقى حسين أحمد عبد الله محمد على بديوى بغدادى مصطفى محمود حسن حسنى محمد على محمد خالد عبد المنعم عبد المعطى مكى أحمد يوسف محمد محمد عطيفى بهاء الدين أبو الحمد عثمان عبد العاطى علاء الدين راشد أحمد محمد خالد فكرى حامد عبد الرحيم أيمن فؤاد أحمد عثمان محمد مصطفى محمود على هانى ثروت مقار سمعان الحسين بكرى نوبى أحمد محمد حمدى أحمد خليل سليمان محمود بغدادى عبد الراضى عبدالله إبراهيم عبد الصبور عبد اللطيف محمد نوبى سيد حسن سليمان طاهر محمد محمود احمدالملوانى منتصر عبده همام البشيرى إلهام على طايع عمر عبد الهادى رزق عبدالسيد رزق عبد المعز محمدعلى بكرى حسين أحمد سيد أحمد على ممدوح الطيرى ذكى مسعود عمار معوض أحمد يوسف كرم محمد خليل أحمد جرجس فيلبس تاوضروس شنوده عبد الرحمن أحمد حسين محمود عادل محمد حرز الله محمد جمال محمد أحمد إسماعيل دائرة القرنة الأقصر دائرة القرنة الأقصر محمد محمود يسين أبوالسعود منتصر أمين سليم أحمد أحمد حسن عطيت الله فرشوطى علاء الدين محمد محمد الغزالى محمد سلامة محمد بهجت أحمد محمد أحمد الصن عبدالمنصف يسن عبدالقادر احمد أحمد سيد أبوالمجد مكى محمود جميل الدسوقى محمدعلى محمد سيد محمد بغدادى ايهاب حسن احمد عبدالله ريمون فضل الله يسى داود مشرقى محمد جمعة دسوقى حسن إبراهيم صالح محمد جودة محمود عدلى أبوالمجد محمد عبدالوهاب حسن مختار محمد أحمد حمزة خليفة محمد أحمد عباس حسن محمود محمد عبدالباقى عبدالحليم بغدادى العزب سيد أحمد محمد أشرف عبد الهادى عمر بكرى منى عبدالعال الصادق حراجى حمدى متولى رشوان أحمد زين عبدالله طايع عثمان دائرة إسنا الأقصر دائرة إسنا الأقصر خالد عبد المنعم فراج عبد الرحيم مجاهد الشاذلى الدسوقى حسنين محمد علاء الدين أمام ركابى محمد أبو طالب محمد قناوى محمد باهى أمين محمد محمود محمد أبو الغيط محمد عبدالجليل أدهم محمد عبد الوهاب أحمد محمود محمد الحفنى حسن حسن سيد محمود على عبدالوهاب صلاح ماهر عبدالحميد أبو الوفا عبده عبدالنور عبدالله حماده عبدالعزيز محمد عبدالرحيم محمد فتحى محمد محمود عمر عبدالستار محمد عمر محمد سلطان عبدالمحسن مرسى عبدالحكيم محمدالملقب بابى القاسم أحمد سليم عبدالرازق محمد عبدالمنعم عبدالفتاح محمد بدرى عبدالفتاح مصطفى محمد النوبى عامر محمد النوبى على إبراهيم صبرى محمدعبداللطيف إبراهيم ثالثا: أسماء المرشحين الفردي فى قنا ثالثا: أسماء المرشحين الفردي فى قنا دائرة أبو تشت قنا حسام أمين محمد عيسى صلاح أبوالقاسم حمادى فراج كمال محمد فكرى إسماعيل أحمد عبد الحميد على محمود مرتضى حمدى شاكر محمد أبوسحلى مصطفى يوسف جادالرب حسن الأنور عبدالنظير عبيد احمد أحمد عيسى محمد هريدى وافى عبدالعظيم ابوالمجد على حسام حسن عبداللطيف عبدالله صبرى عبدالعظيم حسن رشوان يوسف بكر يوسف حسين وائل عبدالحى محمد حسين صباح محمد جادالكريم احمد صفاء عتبه محمد البدوى عبد العال انور توفيق ابراهيم محمود محمود جادالرب حسانين سليم محمود محمد حسن سليم غلاب محمود ابراهيم السيد رفعت عبدالحفيظ محمد السيد وائل حسين خلف الله محمود عصام عبدالله عبدالله على سليم هشام منير نورالدين توفيق ناجى على عليو رشوان عبدالفتاح محمد احمد شحات بركات محمد حسانين عبدالرحيم خالد عبدالوهاب محمدين خلف الله احمد مصطفى كامل ذكى على الدربى حسن محمود احمد سباق دائرة قنا دائرة قنا امبارك ابوالحجاج اسماعيل ابراهيم جمال محمد احمد عامر عوض جمال حسن محمد النجار سعد ابراهيم حسن ابوزيد مصطفى محمود محمد مصطفى شعبان فخرى موسى محمود محمود عبدالسلام احمد محمد حسن محمود سليمان محمد محمد سعيد اسماعيل محمد اسماعيل محمد الديب محمد سليمان محمد احمد محمد محمد اشرف محمد احمد محمد علاء حصب الله حسن محمد محمد نور بهيج على محمد رشوان هيثم جاب الله ابوالحجاج خلف الله احمد عبداللطيف محمود سيد منصور محمد خليل محمد ابراهيم عبدالرحيم شعبان احمد نوبى احمد على محمد حسن عوض بشرى سدره عيسى سعودى صابر احمد على أحمد يوسف محمد احمد بهاء محمد حسن عمر أحمد ابوالخير دسوقى على محمود محمد عاشور احمد محمد شعبان عبدالرحيم عبدالجواد خالد محمد مصطفى محمد موسى محمد عباس ابراهيم محمد محمد على حسين محمدعبدالرحيم سعيد محمد ملازم محمد ابوالمجد عبدالرحيم مصطفى محارب احمد رشاد فكرى محمد حسن على عبدالرحيم نصر الدين رمضان محمد محمد محمد سعد عسران محمود عبدالله ابوالعلا مرعى ابراهيم احمد عبدالسلام محمد مصطفى دائرة قوص قنا دائرة قوص قنا محمد كامل احمد الصغير محمد طايع سعد نصرالله عيد عبدالراضى عربى محمد محمدحسن ابوالحسن حسن الجزار احمد نجاح عبدالفتاح الصغير سباق جمال مصطفى محمد محمد على عبدالقادر محمود احمد هدى محمود على محمد كريمان ابراهيم محمد حسن اشرف عبدالوهاب محمد محمود محمد محمود ابوبكرالشهيرخليل مصطفى اشرف ابوالفضل احمد عبدالعاطى عبدالنبى احمد اسماعيل احمد عدلى عبدالجبار محمود احمد سعيد محمود حسين عبدالله مجدى قرشى يوسف حسين محمد محمود حداد شحات احمد عبدالله على ابراهيم عبدالغنى زيدان على زيدان محمد محمد سليم محمد سامى فتحى دسوقى خليل رويدا حسانين عبدالله محمد أحمد محمد أمين عمر محمد حسين محمد عبدالرحمن احمد الجندى احمد محمد احمد عبدالغنى محمد احمد خليل عبدالقادر احمد هاشم محمد احمد جابر احمد سيد عبدالمريد احمد حجاج حامد حمدى احمد ابراهيم مصطفى اشرف صبرى بربرى حزين محمد احمد شوال فرح عبداللطيف احمد شعلان يوسف خطاب على خطاب عبدالمنعم رمضان أبوالسعود الطيرى عبدالله عادل عبدالعزيز مرسى محمد ورده محمد محمد عبدالمغيث حسنى محمود حسن محمد عيسى علاءالدين حلمى ابراهيم محمود صبرى يوسف داود عبدالله هاشم السيد ابراهيم السيد هاشم السيدابوالحسن دائرة نجع حمادى قنا دائرة نجع حمادى قنا خالد محمد عبدالفتاح ابوبكر خلف الله سيداحمد فؤاد محمد ابوزيد حسين فايز ابوالوفا محمد السيد محمد المنوفى على اسماعيل محمد احمد محمد الامين احمد محمد عبدالغنى احمد حسين محمد جاب الله عبدالعزيز محمد هاشم مكى فداوى مكى محمد عطاالله برشاوى نافع عبدالباسط عبدالنبى محمود عبدالله غاديه عبدالقوى محمود حفنى سالم عبدالرافع صادق محمد الحسانى ابوالمجد احمد محمدمحمود سيف الله محمد نصرالدين محمد الصافى محمد حسن فهيم اسماعيل خليفه الصغير على محمد مايكل عاطف حبيب جرجس عونى اسعد السيد عبدالعال حمدى احمد ابوالمجد مغربى مصطفى خلف كامل عمر اميره عمر محمد عثمان احمد عبدالمنصف رمضان صادق ماجد اديب فهيم عطيه محمد يوسف شمندى محمد خالد حماده قاسم محمد الشاذلى احمدالملقب صلاح الدين محمد موافى محمود ابوالعلا عمرو على عبدالباقى محمد حسنى فتحى محمد يوسف احمد احمد مختار عثمان محمدابوبكر سامح عبداللطيف على سليم عمرو طارق محمد احمد رابعا: أسماء المرشحين الفردي فى سوهاج رابعا: أسماء المرشحين الفردي فى سوهاج دائرة البلينا سوهاج محمود حمدى احمد محمد نورالدين اسعد صادق ابوستيت حمدى شاهين عبدالشافى محمود يوسف حسن يوسف احمد محمد عبدالرحمن هلالى عبدالله علاء الدين عفيفى محمود بخيت عاطف جادالكريم محمداحمد احمد وفقى زين العابدين جادالكريم محمد عادل احمد عبده عبدالرحمن محى الدين هابيل عبداللطيف عمران حازم محمد عبدالموجود حسب رومانى موسى ثابت جاد الله حاتم احمد احمد ابراهيم حسام فايز على محمد محمد حسن احمد عصمت محمد الهادى محمد عبدالموجود صابر محمد مصطفى محمد سليمان محمد كمال عبدالمنعم على عطيه الله وليد الراعى حفنى محمد الانصارى البدوى مرسى ابوالعباس محمد احمد محمود ابوالحمد حامد محمد محمدالأمين عبدالستار حماد عمر اسامه عبدالنبى جاد العلكى محمد حشمت محمد محمود ابوالخير دائرة المراغة سوهاج دائرة المراغة سوهاج همام العادلى مصطفى محمد عدلى عطاالله هشام محمد محمود محمد احمد ابودهب علام احمد عثمان عمادالدين على حسن عمر مصطفى السيد على ابراهيم رفعت شكيب خفاجى همام احمد ابراهيم احمد احمد حسين على عبدالرحيم محمد خيرى السيد جيوشى السيد حمدى وجيه وهيب صبره احمد جمال الشافعى احمد وائل عبداللاه الضبع عبداللاه أسامه عبدالرحيم عبدالجواد الزهيرى خليل صبحى سليمان ميخائيل اشرف محمد طه عطاالله دائرة المنشأة سوهاج دائرة المنشأة سوهاج فيصل محمد على حسن حافظ محمود احمد محمد محمد مصطفى محمد ابوزيد عزالعرب خلف ابوعمره دياب حسين عبدالحميد حسين عبدالرحمن علاء ابوزيد محمد ابوزيد اسماعيل محمد مظهر اسماعيل ابوكريشه خالد ابوالفتوح محمد عطى عبدالمجيد احمد عبدالمجيد محمدامين جمال عبدالجواد محمد احمد فتحى محمد توفيق محمد شحات فؤاد رياض مخائيل احمد جادالله خليل دويرى عاطف عثمان سليمان حسين زينهم شيخون حسن اسماعيل صفوت عبدالرووف محمد ابوزيد وليد على اسماعيل احمد ابوكريشه خالد محمود حسن على نعيم دائرة أخميم سوهاج دائرة أخميم سوهاج محمد محمود لبيب على دياب احمدوائل قدرى عبدالكريم المشنب زكريا محمد السيد حسان أكرم فتحى دسوقى محمد احمد محمود جادالرب محمد محمود نصر صديق محمود مدحت حمدى الضبع عبدالله عفيفى حافظ صبره على عبدالجواد محمد محمود طلب علاء محمد على احمد ياسر لوزى عزيز حبشى احمد عاطف رشوان ابراهيم على خليفه مهران احمد محمد عبدالله محمود عبدالنعيم على احمد عبدالرحمن عبدالمجيد حاتم محمود السنوسى العارف هشام احمد السيد احمد السيد محمد عبدالرحمن على رمضان السيد عبدالحافظ ابراهيم حازم انور محمد هريدى احمد صلاح عبدالمنعم حسين مصطفى نيازى حامد عبدالغنى المشنب محمد عبدالكريم على محمود ابوالقاسم عبدالعزيز كامل محمود البحيرى احمد محمداسماعيل ثابت محمود عصام محمد رأفت عبدالغنى الشريف محمد عاطف محمد احمد النقيب الشريف دائرة جرجا سوهاج دائرة جرجا سوهاج ياسر نصر جلال عبدالمولى محمد اسماعيل ابوالمجد رضوان خليفه رضوان خلف رضوان عمر احمد على ناصر مرزوق عبدالحكم العادلى عبدربه محمود نورالدين احمد على منصور محمود محمد مصطفى وليد سعد متولى عبدالوارث عماد فرجانى بدوى كمال الدين عثمان احمد عثمان محمد عبدالمنعم محمد ابوالفتوح عصام الدين محمود خليفه محمود احمد محمد عبدالله عزب عبدالله محمد ابوالنجا ابراهيم ابوالنجا ابانوب عازر خليل بشير محمد احمد السيد محمد محمد عبدالحميد محمدعابدين محمد بهاءالدين عبدالحميد رضوان احمد اسماعيل محمد مؤمن محمد اسماعيل ناصر عبدالحميد احمد حسن اشرف احمد حسن محمد زكريا محمد على على تايب ايهاب مرسى عبدالعزيز مرسى هانى جابر عبدالرحمن السيد رشدى محمد وفقى عبدالقادر عبدالرحمن طارق عبدالراضى محمد محمود حسن محمد على محمود دائرة دار السلام سوهاج دائرة دار السلام سوهاج جابر احمد محمد عبدالعال اشرف عطا سليمان عبدالرحمن النسر راشد محمد صابر علاءالدين مصطفى السمان خليفه احمد توفيق ابراهيم هلال ناصر احمد محمود عبدالله خالد عيسى ابراهيم ابوبكر عنتر عبدالحميد محمود عبداللطيف ايمن عبدالستار احمد على حسين عبدالله احمد مصطفى احمد محمد عبدالسلام صديق قوره السيد عبدالقادر محمد محمود محمد سالمان السيد محمود دائرة سوهاج دائرة سوهاج رجب ابراهيم مرسى يوسف محمد فقير محمد السيد على عبدالكريم حافظ عبدالعال حاتم محمود على محمد مبارك احمد عبداللاه محمود احمد بهاء الدين محمد على عبدالمجيد على مصطفى كامل عنانى عبدالرحمن ابوزيد عبدالرحمن ابوزيد دياب محمد محجوب هريدى علاءالدين حماد رضوان محمد ابوطالب خلف عز الدين عبداللاه اشرف محمد السيد عمران احمد ماهر يوسف عساف نعمان فكرى جريس بولس اشرف سعد شاكر بقطر منال مصطفى محمود احمد حازم زكى امين همام حمادى احمد محمود مصطفى السيد حميد احمد ابراهيم عطيه على صلاح الدين محمد حسن محمد ممدوح السيد عبدالرحمن مقلد مصطفى سيد محمد سالم احمد محمد طلعت احمد يسن دائرة طهطا دائرة طهطا ايهاب محمد عبدالعزيز عبداللاه صلاح الدين شوقى محمد عقيل نشأت فؤاد عباس بخيت محمد رشاد محمد طلب احمد ابوزياده فتحى على احمد على احمد اغا نها 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الدين الفرغلى سيد احمد نورالدين عبدالرزاق عبدالمجيد عبدالرحمن خامسا: أسماء المرشحين الفردي في أسيوط خامسا: أسماء المرشحين الفردي في أسيوط دائرة الفتح أسيوط ناصر عثمان محمد عثمان عصام محمود عثمان محمد احمد حسين جوده احمد محمود معوض نفادى معوض على لافى على حسن صالحين سالمان محمد احمد طارق احمد على موسى ثناء على محمد عبدالعال عبدالكريم محمد زكريا على على مخيمر حسن محمد حموده على محيسن على هيثم بدرى على احمد مصطفى شحاته موسى على شريف محمد منير عبدالوهاب نصر محمود جمال عبدالناصر عبدالحميد احمد خليفه عبدالله دياب حازم عبده عبدالعال خليل احمد محمد احمد محمد همام حمدى نصر عبدالوهاب ايمن عيد محمد ابراهيم صلاح زكى حامد حسن حسن جمال محمد عبدالحافظ اشرف ظريف ناشد فرج احمد محمد احمد محمد أحمد فهمى محمد مصطفى رأفت ربيع محمود عبدالعال الدمرداش عبداللطيف فراج احمد اشرف تامر محمد على محمد شمتان عبدالحميد بهنسى اشرف عبدالمعطى هاشم بسطه ربيع حسن محمد شهاب داود علم على عمر يوسف اسماعيل يوسف محمد صلاح حسين صلاح محمد محمد عبده مصطفى ابراهيم محمد محمود محمد احمد احمد عبدالرحيم حسين عزيزالدين احمد مصطفى محمد ابوزيد اشرف احمد بركات بركات عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مهران حسين محمد سيد احمد وفاء عبده عميره حميد على كامل على ابراهيم اسامه زكرى نظيم ارمانيوس احمد حموده على محمد مرتضى حسين ابراهيم حسين حسام حسن عبدالرحمن جادالمولى احمد سيد على محمود عيد شحاته عثمان شافع عبدالكريم سيد عبدالعال ابراهيم طه سيد طه احمد دائرة القوصية أسيوط دائرة القوصية أسيوط يونس يونس احمد عمر ابراهيم عبدالنظير عبدالرحيم مصطفى حسام الدين حلمى ماضى محمود شاهين شاكر عثمان كيلانى سيد محمد عبدالعواض محمود احمد محمد محمود عبدالجواد احمد عبدالغنى عبدالظاهر حسن محى الدين عبدالمالك جلال نمر حلمى احمد محمد محمود كريم عاصم عبدالحكيم عثمان أمير بنيامين لويز حنا عزام فتحى على راجيل نادى عزت عباس عبدالله شيبت محمد عبدالله عبدالعال اسامه مصطفى عبداللطيف امين محمد امين محمود جبر عبدالناصر يوسف احمد مؤمن هاشم جلال حسين عثمان سيد مسعد احمد حسن ايمن منير جورجى فرج جوده فتحى عبدالعال حسانين عبدالغنى فولى نياظ ابراهيم سامى محمدخيرت جابر فرج رميح محمد عبدالجليل عطا محمد عبدالتواب عبدالمنعم على حسن اسلام احمد عبدالصبور عيد محمد زكى محمد حسن اشرف نجيب عبدالملاك انجلى ياسر خليفه حسين مهنى آمال على سيد صالح شحاته خالد عبدالعزيز سنوسى عبدالحليم احمد مايكل عزت عطا هلال حماده تغيان حسين مرسى محمدهانى فرغلى محمد على مبروك احمد محمد فرغل على مصطفى احمد قرشى احمد جمال الدين ابراهيم محمود سليمان رميح محمد عبدالحسيب احمد زهير احمد عبدالغنى دائرة أبو تيج أسيوط دائرة أبو تيج أسيوط احمد احمد شكر عثمان الحسينى عيسى جلال احمد ايهاب حليم عبدالمسيح شحاته علاءالدين عبدالعظيم حسن سليمان طارق حسين محمود عبدالعال علاء الدين خيرالله محمد خيرالله أمين فتحى أمين على هاله عبده ماهر غزالى ايهاب سمعان فلى متياس حسين محمود ابراهيم ابراهيم يونس درويش محمود ابراهيم مكرم رمزى نخله ميخائيل علاءالدين عبدالستار عبدالعال عثمان احمد ابوالحسن هاشم حسن محمد أبوزيد أحمد عبدالله على حسين محمد على محمد عبدالعظيم حسانين سيد احمد عبدالجابر على احمد بسام فراج حماد محمد ممتاز محمد عامر دسوقى عصام سعد سيد عبدالعال محمود عبده محمد عمران طارق شوقى فهيم خليل معتمد احمد عبداللاه احمد دائرة أول أسيوط دائرة أول أسيوط محمد حمدى محمد محمد دسوقى مجدى محمد محمد فراج مصطفى بدران مهنى مصطفى احمد عبدالرحيم فرغلى على علاءالدين محمود محمد محمود سعديه على عبدالحفيظ على حنان حامد احمد عطا محمود شعبان محمد محمد محمد محمود فتحى محمود نتعى موريس عبدالله سليمان محمد شعبان عبدالحميد احمد عبدالرحمن شحات عبدالمطلب حسن البدرى احمد ضيف محمد محمد محمود عبدالله عبدالرحيم احمد حسين عطيه على اسامة فوزى كامل عبدالمسيح حسام الدين احمدفؤاد الأمير عبدالمطلب محمد ثابت محمد بيومى نوفل محمد احمد عبدالرحيم وليد محفوظ قطب محفوظ حمدى على سعيد عبدالحافظ شيماء محمد حزين عبدالحافظ جرجس ابادير حليم ابادير مصطفى احمد مرسى سيد خالد على امين احمد عماد سمير نجيب صديق ايمن عبدالموجود عبدالسلام احمد محمد هاشم محمد سيد حوريه محمد حسن محمد نهى محمد عوض حسن صالح ابراهيم صالح جرجس محمد احمد عبدالنبى توفيق وحيد محمد احمد احمد علياء عبدالعزيز عامر موسى نجوى فؤاد هريدى عبدالقادر اشرف عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز عصمت جلال عبدالحفيظ درويش محسن فؤاد ضاحى شعبان يسرى أحمد على سند محمد مصطفى كامل محمد عرفه عبدالصبور هريدى فرغلى ياسر حسين صديق بكر محمود يوسف محمد محمد توفيق محمد توفيق متولى اسامه عادل لبيب ابواليامين تادرس قلدس تادرس قلدس اشرف ادور يعقوب شاروبيم هاشم محمود محمد هاشم سادسا: أسماء المرشحين الفردي في المنيا سادسا: أسماء المرشحين الفردي في المنيا دائرة أبو قرقاص المنيا السيد مجدى معتمد محمد سعداوى مصطفى عبدالرحمن ادهم محمد سيد نجيب ياسين عبدالجليل منير مكرم الله منير مكرم الله حسن اسماعيل محمد عبدالمجيد محمد خيرى عبدالسند بدوى حسام محمود احمد احمد محمود رمضان احمد هلال احمد محمد عبدالمنعم اسماعيل بركه سالم احمد عبدالرحيم محمد نايف محمد طلب وليد محمدعبدالمنعم احمد التونى اسماعيل طه اسماعيل محمد مصطفى محمدبهى الدين احمد التونى عاطف محمد كامل مبروك هيثم مسامح نجيب برسوم وليد ضاحى عبدالعزيز الشياح محمد ابوبكر محمد عبدالحليم محمود خيرى محمود عبدالحافظ غلاب جاد محمد عبدالعزيز محمد محمد صاوى فريد عبدالعزيز نوار حسن محمد عبدالناصر مكرم محمد حسين طارق احمد توفيق مفتاح اشرف سيد محمد شوقى عبدالرحمن عادل ياسين احمد حسين وسام محمد محمود محمد دائرة أول المنيا دائرة أول المنيا عثمان المنتصر عبدالرحمن عثمان محمد اشرف احمد عبدالعزيز حسانين على فهمى اسماعيل محمد بدوى علاء عادل على محمودالسبيعى عمر خليفه زيدان بدوى هشام جابر احمد ابوبكر حسين سيد محمود محمد سيد عبدالوهاب عبدالهادى على مصطفى فتحى سيد يونس احمد حسين على حسين عواد عقيله محمد شبيب محمد احمد ابراهيم محمد حسن محمد درويش حسن رفاعى طه احمد محمد حماده سليم يوسف ابراهيم اندرو سامى محروس سليمان شريف مصطفى جمعه ميهوب كرم حسن محمد حسن رباب نصر عبدالكافى موسى عصام محمد عبدالحميد عبدالكافى محمد امين سنوسى امين احمد محمد عزالعرب محمد النميرى محمد حسين عبدالرحمن صباح محمد عبد الحليم ابراهيم عبدالرحمن محمد سيد كامل احمد خيرى محمد مرزوق خالد محمد حسن محمد ابو العلا خلف عبدالعزيز متولى احمد ابوغنيمه عبدالغنى ابوغنيمه اشرف جمال شحاته مرسى احمد خلف ابوالعلا عبدالرحمن محمد طه غريب ابراهيم محمد احمد بدوى سالم دائرة دير مواس المنيا دائرة دير مواس المنيا حسانين عبدالعزيز حسانين ابوالمكارم عمرو احمد عبدالحكيم عبدالحميد مجدى عبدالحميد عبدالمحسن عبدالمالك علاء محمد حسانين محمد سيد عبدالعليم عبدالناصر عبدالعليم عاطف عبدالجابر محروس على يوسف عارف على سيف ايهاب رؤوف حبيب غالى عمر عبدالفتاح فولى عبدالله محمد جادالكريم محمد عثمان 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مهنى سابعًا: أسماء المرشحين الفردي في بنى سويف سابعًا: أسماء المرشحين الفردي في بنى سويف دائرة إهناسيا بنى سويف سيد محمد محمد سيد احمد سامى توفيق محمد كامل معوض مجدى عمر اسماعيل مصطفى عمر عبدالعزيز توفيق عبدالجواد هشام عبدالعظيم صادق محمد محمد عبدالحميد محمد تمام كساب احمد حسين احمد عبدالمجيد محمد طارق محمد عبدالجليل دائرة ببا بنى سويف دائرة ببا بنى سويف حسام محمد محمود احمد طه محمد بهجت محمد عبداللطيف احمد على عباس ابوزيد طارق مجاور محمد حسين محمد فرغلى عبدالدايم حسن سامح غانم محمد عبدالعظيم محمد ناجى عبود محمد محمود محمد عبدالوهاب على حسن رمضان سالم سيد احمد سعيد عبدالعليم احمد حسن البطل احمد الصيفى على احمد عبدالحفيظ احمد احمد محمد محمد محيلبه رضوان عدلى حميده رضوان مصطفى فؤاد عبدالحليم عبدالجواد احمد شوقى ابراهيم محمد شعبان زكى عبدالفتاح احمد انور حسن انور عبدالجواد فهد فاروق محمد حامد احمد صقر على حسين سعيد محمد محمد فرج ابوجبل محمود احمد عوض اسلام العربى محمد احمدالتيجى حسان طه حسان محمد نصرالدين محمود سعيد صادق حسن على حبيب اسماعيل احمد عبدالوهاب محمد حسين محمود مسلم عبداللطيف محمد محمد توفيق حسن محمود محمد ابوزيد محمد احمد عباس احمد حسن دائرة بنى سويف دائرة بنى سويف محمد سيد كامل حسان طارق مخيمر عبدالتواب حسان ابوالخير عبدالسميع محمد ابوزيد مرقص موريس كمال وهبه محمود عزت محمود احمد ممدوح مجدى احمد محمد وليد محمد احمد عبداللطيف محمد رجب احمد عبدالعظيم مخلوف ماهر مخلوف سيد مصطفى على سيد لطفى احمد محمد احمد مصطفى حياه سيد سيد عويس ربيع عباس عبدالعزيز على حمزه هانى فارس على محمد عادل محمد خليفه طلبه احمد محمد عبدالحميد حسن عادل جرجس صليب حنين عادل حموده بيومى حموده ثروت يوسف فرج الداعورى ابوالخير جابر عبود مصطفى محمد احمد محمود مصطفى سيد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد سيد محمد احمد محمد مصطفى محمد ابوزيد عبدالرحمن محمد عبدالجواد احمد دائرة ناصر بنى سويف دائرة ناصر بنى سويف محمد سيد احمد جنيدى عصام عبدالعزيز على احمد صابر عبدالعظيم محمد مصطفى عبدالحكيم محمد محمد مسعود حاتم محمد تمام الشخيبى بدوى قرنى معوض مشرف احمد محمد طه عبداللطيف على فايز بدوى على وائل سيد قرنى امين عبدالعزيز محمدين احمد سيد على طه على نفادى حسن عبدالله عبدالفتاح عبدالقادر ايمن صلاح عبدالحليم ابوزيد السيسى طه رياض دسوقى ابراهيم احمد عرفه عبدالجواد الشيمى عباس شكرى حسن احمد رمضان صبره ابراهيم عبدالسلام محمد سيد تمام سيد سلطان عدلى سلطان على حمد عايده ثابت فرج جرجس على محمد على عبدالباقى سعيد محمد على حسن ياسر محمد ربيع امين محمود حسن عبدالرحمن عبدالباقى مخلوف زيدان سيد عبدالمقصود زيدان زارع عطيه محمد عبدالمجيد ابوبكر نادى سيد عبدالعال خليفه شعبان رمضان حسين عبدالجواد خالد حسين ابراهيم سليمان العايق عبدالمنعم صالح سيد سيد حسانين توفيق سعد زكريا عبداللطيف سلامه عبدالعظيم سيد عبداللطيف حسن عبدالوهاب عبدالعزيز جعفر عماد حسن عبدالمجيد اليمانى ثامنا: أسماء المرشحين الفردي في الجيزة ثامنا: أسماء المرشحين الفردي في الجيزة دائرة البدرشين الجيزة نادر عبده صديق محمد عمادالدين عبدالتواب ابوسريع الدرجلى حازم رياض جوده على عمرو سمير عبدالسميع الديب عماد الدين احمد امام احمد فاروق محمد فاروق محمد محمد ابوعيطه Advertisements عبدالنبى محمود ابراهيم محمود ابوبكر على ابوبكر غريب اشرف عمر مصطفى مراد سامح عثمان صادق محمد جمال محمد السيد علاوه عمرو وحيد كامل الحمزاوى محمود سيد محمود سيد ابوزيد وحيد سيد تهامى محمود محمود كمال عيد الجدوى سيد غلاب محمد مبروك مها احمد عمر الكاشف احمد حمدى سالم مشاعيل مصطفى محمد سيد محمد القط عمرو جمعه كامل محمد محمود صبرى فرغلى على رجب فرج محمود حمد عوض احمد محمود بشير مليجى رمضان سيد محمود حسن يسرى على عبدالفتاح حمور طارق يوسف قرنى عبدالحليم الحفنى عبدالمعز الشيخ محمد الحفنى الحسينى دائرة الجيزة دائرة الجيزة منتصر رياض حجاج محمد حنفى زكى عباس عبدالظاهر ابوبكر مصطفى سيد عبدالخالق عبدالرحمن عبدالرحيم على محمد عبدالرحيم شريف بركات احمد شمس الدين مروه سعيد فوزى الطحاوى هدى عدلى احمد الملاح محمود محمد محمود عبده احمد مرفت ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم غانم محمد محمد محمد ابوالعنين رجب احمد رواش ابراهيم احمد سمير محمد حسين الشيخ احمد مجدى سيف النصر محمود مسلم ناصر فاروق عبدالحميد محمد مصطفى محمد مرسى احمد رحاب محمود عثمان محمود عمر سمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود احمد مرتضى احمد منصور دائرة الصف الجيزة دائرة الصف الجيزة احمد سعد حلمى محمد ياسر سعيد حسين حسن احمد عبدالعال قرنى ابراهيم الخشن عبدالفتاح عبدالحميد محمود طوخى سيد طوخى ابوزيد عبدالحميد محمد عبدالحميد ابراهيم عطوه عبدالرحمن على عبدالرحمن علام خالد عبدالعظيم حسين خالد احمد ايمن محمد سعيد سالم سعيد محى الدين محمد محمد الزيدى سلامه عبدالله جمعان سالم هانى ربيع محمد مصطفى سمير سيد محمد ابراهيم جوهر ياسر محمد قرنى محمد حجاج عبدالبارى ابو العلا عبدالبارى الصيفى عربى احمد حسين زياده جمال سيد عبدالمجيد عوض احمد فيصل محمد فيصل احمد محمود امين على شوق دائرة العمرانية الجيزة دائرة العمرانية الجيزة محمد على عبدالحميد السيد احمد عاشور احمد محمد رومانى نادى زكرى قديس عماد عياد ميلاد شحاته خالد عرفات متولى محمد عصام نحمده سيد عبدالرحمن انتصار سيد محمود احمد محمد احمد فولى محمد سعيد جمعه عباس محمد مدحت محمد عبدالتواب جمعه محمد محمد عبدالملك عبدربه سعد عبد الرحمن عبد الفتاح على حلمى شلتوت محمد السيد سعد نوير جمال جبالى حميدة عبدالنبى احمد مصطفى البكرى حماد ابومهدى سعد عوض مسعد عوض رشا محمد عبدالمقصود عبدالحليم أسامه فايز مسعد مشرقى مختار عبدالبصير محمد محمد عطيه معوض عطيه سدراك على عقل مصطفى محمد منى عبدالحميد محمد بخيت سميره ابراهيم محمد محمود سعد سليمان عبدربه اسماعيل على علام فهمى خيرالله علاءالدين رأفت حسين محمد شلتوت محمد احمد فؤاد عطيه عبدالرحيم مصطفى ابراهيم بدر على اسامه عبدالحليم سيد احمد سيد اشرف غبريال بطرس غبريال محمد الشحات رمضان عوض عبدالله محمد سيد على شهبه محمد عاشور عثمان حميده حسين محمد على شحاته القصاص عبدالراضى ابوالحمد ابوالحسن محمود دائرة الوراق الجيزة دائرة الوراق الجيزة محمود عباس محمد على الصعيدى اسامه حسنى احمد الاشمونى طارق سيد توفيق عبدالسلام الطويل احمد حسنى احمد احمد عماره صباح اسماعيل احمد سليمان صفية عبد المنعم احمد دسوقى محمود ابراهيم ابراهيم ابوالعلا أميمه عبدالسلام محمود عبدالحليم هدير مصطفى محمد السيد مدحت حسين مصطفى عمر ظاظا ادهم محمد عبدالحى على عبدالصمد مجدى عبدالعظيم عبدالحميد عبدربه طايع احمد محمد حسنين خالد يوسف محمد يوسف غراب عزة عبدالحميد منصور أبوعرب جوده صابر محمد عبدالواحد الصعيدى شبل عيد شبل عبده شحاته عاطف مجدى حسين مجدى مصطفى محمد ابراهيم سالمان حنان فايز شرشار حنين مفيد ثابت يسى اقلاديوس طارق زغلول السيد الهنداوى وفاء شعبان سلامه عبدالمقصود مصطفى عبدالعظيم محمد منطاش رزق مبروك حمزه مبروك حسين حسين احمد حسين البقار وائل رائد احمد عبدالحفيظ فؤاد محمود احمد محمد عمرو خيرى انيس السيد عزام عاطف سيد ابوسريع طلحه رشا عبدالمقصود احمد عبدالمقصود عصام عبدالعزيز خليل محمد نعمه عماد السيد ابراهيم السيد جبرائيل محمد عاطف محمد حبشى مجدى عبد الفتاح عبد الحليم عبد الفتاح وحيد خيرى دانيال عزيز عبود محمود عبود عبدالسلام شقوير عاطف راغب عجايبى جريس مريم عزت رياض عبدالملاك شاديه غريب عبدالنبى زنه على محمد ابوسريع على ابوعميره همام عيد عبدالحليم مسعود هانى عبدالمحسن احمد سليمان ايهاب سلامه ابراهيم غريب هاجر سامح محمد ابراهيم محمد عبدالفتاح خليل فتوح عبد الله سعد عبد اللطيف ربيع اشرف يحى امين محمود محمود سعد رفاعى عبدالدايم دعاء زكريا محمود عبدالعال وليد توفيق احمد عبدالقوى هيام ابراهيم فتحى سعد محمد احمد ابراهيم احمد جمال عبد المولى عطيه بطيخ ممدوح كامل على محمد محمد حلمى عبدالمجيد بيومى البنا احمد احمد يوسف عبدالدايم مجداد حسن شحاته على سعد سعد رفاعى عبدالدايم جمال صبره محمد حجازى محمود على عبدالله مرجان دائرة إمبابة الجيزة دائرة إمبابة الجيزة طارق سعيد حسنين عبدالكريم نشوى حسن على عبدالعال ديب محمد رشاد سيد عبداللطيف ايهاب عبدالخالق احمد محمد الخولى اشرف سامى عجيب ميخائيل احمد السيد احمد محمود عاطف خلف هرنى سعيد احمد على محمد حسن القماح مصطفى عبدالنبى عبداللاه خيرالله كريم سمير محمود محمد محمد هشام ديك محمد طارق احمد محمد عبدالعال اشرف محمد محمود محمد راويه رجب احمد حافظ محمود رجب عبدالوهاب عثمان السيد فتحى مسلم عبده جادو محمود فرج طه بدر فرج عبده رضا عبدالوهاب عبدالسلام محمد شاديه محمود ثابت هريدى دائرة أبو النمرس الجيزة دائرة أبو النمرس الجيزة احمد محمد عبدالفتاح محمد مرزوق حسام الدين عاشور محمد على محمد رشاد على البرتقالى احمد رمزى حسانين عبدالمجيد يمامه احمد عيسى عيد على الجمل عصام عبدالستار على الخولى عمر محمد محمد ابراهيم شعيب محمد مصطفى امام حسين هيبه أحمد جمعه سعد محمد سليمان فارس فرجانى بدوى خالد ابوالدهب محمد ابوالفتوح رشدان سيد على زويل هشام محمد ابوسريع احمد البربرى محمد فتحى هلال مرسى ابوالدهب عتريس ربيع على عتريس حماده احمد محمد الديب علاء عادل محمد على عقبى ابراهيم حسين حسين خالد ابوالدهب عبدالرحمن عبدالعزيز احمد محمد ابوطالب ماجد جمعه حسن هلال ابراهيم احمد احمد حموده عبدالناصر كمال الدين سيد الخولى احمد عبدالغفار ابراهيم مبروك هيثم جمال على سالم دائرة أطفيح الجيزة دائرة أطفيح الجيزة شحاته عبدالحافظ محمد ابوزيد محمد فوزى عبدالحفيظ ابراهيم خالد عبدالفتاح ابوسريع ابوالخير فارس محمد عبدالباقى على عمران أحمد على أحمد اسماعيل قاسم فرج ابوزيد فرج فيصل محمود فيصل احمد احمد سيد ابراهيم خليل عبدالعظيم محمود عبدالعظيم خليل سمحان عبدالمحسن حسين محمد شنه احمد شعبان عبدالرازق محمد عثمان عمر محمد عبدالمحسن احمد محمد احمد منصور دائرة أول أكتوبر الجيزة محمد سلطان على محمد سيد احمد سيد على سليمان احمد عبدالغفار محمد عبدالغفار الجابري حمزه محمود حمزه طاهر عمر عادل عبدالباقى عباس محمد محمود محمد السرته محمود احمد حسن القبانى حمدى محمد عباس عبدالموجود السيسى عصام ممدوح امين عبدالبر محمد سامى احمد البيلى اشرف فاروق سيد داود الجابرى اسماعيل ابراهيم عبدالله ابراهيم على حسين احمد على حسين حاتم عصام عبدالعزيز عبدالمنعم سليم مجدى محمد محمود عنانى البطران محمد عبد الفتاح سلومه محمد شريف محمد محمود سيد ابوشنب صلاح عبدالله سند وليد بشير عرفات بشير ايهاب نظير نصر احمد حسام حسنى 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عبدالقوى احمد سيد مصطفى مرسى وليد سيد عبدالظاهر عبدالحميد حاتم محمد ابوالقاسم ابراهيم محمود فخرالدين صبحى محمد مصطفى ثابت محمد مبروك احمد على شعبان محمود محمد هاشم السيد اسماعيل على احمد امين على الهوارى محمد لطفى اسماعيل خيرالله عمار حسين ابوالحارث ابوطالب احمد عبدالحميد سيد احمد راضيه ادريس احمد عبداللطيف عبدالله محمد حمد محمود اشرف محمد عبدالباقى حسوبه جميل خليل عزيز سليمان عبدالمنعم محمد عبدالعليم جمعه ربيع محمد كمال محمد حافظ عبدالقوى ياسين عبدالقوى عبدالله وليد محمد محمود على محمد ثابت عبدالمجيد عبدالعليم عاشرا: الوادي الجديد عاشرا: الوادي الجديد دائرة الخارجة الوادى الجديد عبدالحميد منصور على الاسيوطى احمد محمد احمد عبدالله خيرى محمد خضر على قدرى عبدالعزيز ابراهيم بركه حسام محمد حسين محمد محمد احمد محمد عيسى عاطف انور محمد رضوان محمد ناصر الياس عباس دائرة الداخلة الوادى الجديد عربى كامل يمانى على حزين محمود عبدالقادر عبدالرحيم عبدالحميد محمد محمد على حسن محمد مصباح على محمد احمد توفيق محمد حسين مدنى انور كمال الدين قاسم محمد محمد احمد مصطفى سليمان عاطف علوى محمد السيد محمد احمد 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سعيد على أحمد صالح أبوعمر مى عبدالقوى فتحى عبدالقوى دبوس محمد هانى رياض شعبان حسن عامر شمس الدين انور شمس الدين مصطفى دائرة أبو المطامير البحيرة دائرة أبو المطامير البحيرة عبدالعاطى مسعود عبداللطيف حميده حمدى عبدالوهاب عثمان حمد عبدالسلام محمد محمود عبدالمعطى ابراهيم حسام منور منصور موسى بليغ حمدى محمد سالم طلال سالم على اللقانى مصطفى على مسعود محلاب شريف عبدالمجيد كامل سليمان رمضان خليل ابراهيم عبدالهادى بسيونى حماده ابوالعنين الجتمه هانى محمد محمود غريب احمد ايهاب المعداوى البيلى غازى عبدالعاطى على صلاح الدين اسماعيل برجل زايد محمد محمود محمد مجدى رزق الله بدوى سلامه جابر محمود عثمان محمود على عبده على عبدالسيد عادل عمر رمضان رحيم الشريف جمال محمد عجمى الوكيل غالى عبدالمسيح اسكندر عبدالمسيح دائرة أبو حمص دائرة أبو حمص على محمد على ابونعمه حسن عبدالمولى زكى احمد شعبان فتحى محمد أحمد شبانه احمد عبدالنبى عبدالعاطى عبدالمولى أسامه أحمد محمد قطب العريان عاطف محمد سعد يوسف أبوشليل ابراهيم محمد محمد صالح البنا أسامه أنور عبدالفتاح المصرى هاشم عبدالجواد احمد ماضى السعيد حلمى محمد على زيد 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دائرة أول المنتزه الإسكندرية ابوالعباس فرحات محمود محمد تركى محمد حسين محمد الشوادفى ابراهيم الحمامى نبيل محمد محمد سليم عبدالفتاح محمد عبدالفتاح يحيى محمد اشرف محمود السيد سردينه مى محمود احمد ابراهيم عبدالله مروه مصطفى حسن السيد التونى محمد شريف محمد عبدالمجيد الجمسى اميره ابراهيم احمد مرسى هاجر محمد محمد الحسينى السيد محمد سعد السيد مهدى سبيته الهوارى هانى مصطفى احمد منصور وليد محمد عبدالمقصود عبدالمحسن العتى عبدالحميد عنتر عبدالحميد ابراهيم زايد مصطفى عبدالله عبدالعزيز الروينى محمد اسماعيل بسيونى سليمان احمد عبدالرحيم محمود البحيرى وائل صلاح احمد مبروك الطنيخى محمد عبدالعال عبدالراضى محمد ابراهيم عادل محمد فهمى محمود محمد احمد عبدالرحمن حسن علوه احمد محمد ابراهيم فره محمد ابراهيم امان عبدالسلام ادهم سعد محمود يوسف محمد حربى عبادى عيسى احمد نبيل عبدالمنعم محمد رزق نايل راغب عيسى فرج مصطفى شريف عريف حميده عبدالله بريك سمير عبدالعزيز عثمان راشد اشرف عبدالسلام محمود شيحه احمد ابراهيم ابو اليزيد محمد ابراهيم احمد محمد ابراهيم محمد احمد محمد السعداوى محمد عبدالرحمن محمود عبدالمنعم أحمد عمرو محمد على كريم كمال البشير عبدالمالك ابراهيم أحمد ابراهيم أحمد والى اشرف جمعه احمد عبدالعال الخولى محمد محمود عبدالحميد محمود نعمان حنان عبدالهادى محمد محمد ناصر محمد السيد مصطفى شاهين احمد جمال ابوالوفا ابوالنصر وائل محمد على ابراهيم احمد محمد السيد محمود فزاع سليمان احمد فؤاد سعد عبدالله ابوهندى على صبرى اسماعيل احمد جمال فهيم عبدالسلام شريف محمد احمد السيد زايد عمرو عادل على جمال الدين مجدى محمود محمد احمد سمير محفوظ فؤاد سيداحمد احمد السعيد يوسف صالح منال خليفه محمد احمد وفاء صابر عبدالحليم على كرم حامد محمود رشوان عبدالعزيز عبده عبدالعزيز احمد حسنى عبدالصبور حسن احمد عادل ميخائيل بخيت ميخائيل عنتر الوردانى حسين بخيت منى محمد عبدالستار الصاوى احمد حسن حسين حسن البطش عبدالعزيز محمدى محمد مسعود سماح خليفه خليفه محمد غبارى مارى فايز فهيم فرج عادل سعد محمد شحاته محمود صبحى بيومى بكر محمد شوقى السيد جادالله محمد ابوفراج عطا محمد سليم منال محمد محجوب متولى هند قبارى خميس الجبالى احمد ابراهيم احمد صنيدق محمد السيد محمد مجاهد دائرة سيدى جابر الاسكندرية دائرة سيدى جابر الاسكندرية مجدى صادق محمد زكى صادق الوليلى احمد عوض محمد عوض بسمه السيد احمد حافظ احمد مصطفى عبدالله ابراهيم زهره احمد عمادالدين عبدالوهاب محمد الجزار ناجح زاخر ابوالخل عوض محمد مصطفى محمد محمد محمودالكوكانى مصطفى محمد احمد كريم احمد رامى احمد عبدالحليم عبدالحليم ابوالنصر رضا محمد السيد حسن خالد محمد السيد محمد صديق طاهر ابوزيد عبدالرحيم طاهر محمد السيد عبدالمجيد الحداد احمد عصام رضا رشدى صلاح الدين كمال ابراهيم منصور مصطفى حبيبه سمير عبدالمحسن محمد سعد البطيخى داليا غبريال يوسف غبريال محمد مديح محمود كمال محمد توفيق احمد محمد رجائى حسن عبدالعظيم كريم السيد انور على محمد محمد جمال الدين محمد حسن بولا نبيل جرجس عوض الله ممدوح على محمد سيد محمد حامد محمد اسماعيل قلقيله اكرم محمود محمد ابوزيد محمود عبدالقادر محمد محمد الشاهد محمد عبدالهادى محمد الخولى دائرة محرم بك الاسكندرية دائرة محرم بك الاسكندرية محمد جبريل محمد حسين عمرو محمد كمال الدين السيد حسن محمود سامح عبدالحميد امين ساميه طاهر على عطيه محمد مجدى عثمان على محمد عفيفى راضى النشرتى عبدالمجيد النشرتى حسن محمد على خاطر فؤاد احمد محمد متولى عبدالعال محمد جادالكريم عبدالله محمد حسن ذكى على مهاود هيثم ابوالعز حسن الحريرى حسام فاروق مصباح محمد الشيخ عبدالدايم احمد عمار عمر ايمن السيد محمد محمد درويش محمود محمد جمعه سلطان احمد خليل عباس سليم محمد مصرى على عبدالحليم حسام ابراهيم دياب احمد ربيع احمد على الخولى خميس محمد السيد ابراهيم بهاءالدين عيسوى سليمان غريب احمد فتحى رجب محمد الاصولى احمد عبدالله احمد سلمان محمد احسان محمد محمود ابراهيم ايهاب احمد محمد على عزت حنان غريب ابراهيم احمد اسامه حلمى جوارجى عجايبى اسامه محمد محمود اسماعيل السيد الرابعة عشرة: أسماء المرشحين الفردي في مطروح الرابعة عشرة: أسماء المرشحين الفردي في مطروح دائرة الحمام مطروح رزق جالى نصر الله نوح فتحى على ابوبكر رجيعه عمر عبدالمجيد حسين ابورفه يوسف جادالله فرج موسى حسين ناصف حسين مرضى ناجى مراد ناجى محمد احمد رضوان فهمى محمد عبدالحكيم عوض محمود امبيوه وصفى مصطفى سعيد هارون صلاح الدين عياد جمعه محمد الحسن علام شفيق السيد ساميه زهران محمود سليم محمد عجيل ضيف الله ادم حسن نصرالله نوفل محمد احمد بدر فرج ادريس نصار سنوسى مطرى جاب الله دائرة مطروح دائرة مطروح جمال عبدالله قاسم رسلان يس محمد صالح عبدالله رسميه عبدالحافظ محمد نوح عبدالحميد عبدالله لطيف بساط اسماعيل معزب عباس فرج مهدى عبده مهدى خميس سالم حميده حامد آدم سعيد سليمان حسين سليمان عيسى ابوشيته ابوبكر عمر عبداللاه حسن خضرى راوى عبدالخالق عبدالسميع سنوسى محمد عبدالعاطى ابوبكر منشاوى سدره خميس ابوبكر محمود حسين خيرالله عبدالحميد عياد قاسم

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