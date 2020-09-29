أخطر الأرقام عن خطر النمو السكانى.. 7000 مولود يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أخطر الأزمات التى تواجه الدولة المصرية النمو السكانى، فتحتاج أى دولة إلى معدل نمو اقتصادى يبلغ نحو 3 أضعاف معدل النمو السكانى بها حتى يشعر مواطنوها بالتحسن والرفاهية، وبالرغم من أن مصر حققت معدل نمو اقتصادى مرتفع العام الماضى، إلا أنه مع ذلك لم يشعر المواطن بتحسن ملحوظ فى مستوى معيشته، حيث حققت مصر معدل نمو سكانى بلغ 2.5%. ونستعرض فيما يلى أهم الأرقام المتعلقة بخطر الزيادة السكانية في مصر وفقا لتقديرات حكومية. معدل النمو السكانى سجل 2.56% فى آخر تعداد سكانى تم إجراؤه فى الفترة من 2006-2017. معدل النمو السكانى سجل 2.56% فى آخر تعداد سكانى تم إجراؤه فى الفترة من 2006-2017. تجاوز التعداد السكانى لمصر 100 مليون نسمة فى فبراير 2020. Advertisements بلغت الزيادة السنوية في هذا العام 2.3 مليون نسمة بمعدل 7000 مولود يوميا. بلغت الزيادة السنوية في هذا العام 2.3 مليون نسمة بمعدل 7000 مولود يوميا. من المتوقع تخطى تعداد مصر 132 مليون نسمة بحلول عام 2030 بزيادة قدرها 32 مليون فرد فى 10 سنوات. لو تراجع معدل نمو السكان إلى 2% لصار التعداد فى حدود 122 مليون نسمة. لو تراجع معدل نمو السكان إلى 2% لصار التعداد فى حدود 122 مليون نسمة. خلال 200 عام تضاعف عدد سكان الدولة المصرية 19 مرة.

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