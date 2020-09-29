شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح عن اللجنة السباعية للإخوان: حلمى الجزار كان بيقول على مرسى مبيفهمش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والمحامى مختار نوح إن اللجنة الإدارية السباعية الخاصة بالإخوان، التى تضم إبراهيم منير، تم وضعها بعد موافقة المخابرات البريطانية، مضيفا: "أما محمود حسين ميقدرش يسيب مكانه فى الجماعة، لأنه ليس له مكان إلا فى الجماعة وبيرتزق منه وبيصرف على بيته، فهو مجبر على الاتفاق مع إبراهيم منير، وفى الحقيقة أن جميعهم خانوا بعض".

وأضاف نوح، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "سيف عبد الفتاح كشف سرقة أيمن نور والمجموعة اللى شغالة معاه للفلوس المخصصة للإعلام، ودلوقتى فى صراع كبير أوى داخل الجماعة، وهى مهدمة ومهشمة من الداخل وليس لها أى قائد فى الوقت الحالى، ومحمود حسين عايش فى زمن التنظيم الكلاسيكى وده مبقاش متاح دلوقتى، عايش أيام الدلع بتاع زمان وده خلاص مالوش وجود".

وقال مختار نوح: "أنا أشك أن حلمى الجزار فى اللجنة دى، لأنه كان بيقول على محمد مرسى مبيفهمش، فالإخوان كانوا بيكرهوه، ومحمود حسين لن يقبل أن يكون فردا فى لجنة، وعشان كدة بقول إن المسائل دى محتاجة تدقيق بشكل أكبر، والإخوان دلوقتى فيهم ناس بتاكل كيكة وجاتوه وناس مطحونة، واللى بيحصل دلوقتى سباق تسويق، كل واحد فيهم بيسوق لنفسه عشان يجيب فلوس".

وأضاف: "80% من تنظيم الإخوان فى مصر سلم نمر، والباقى اختفى، ومن تم القبض عليهم، تم بوشاية من داخل الإخوان نفسهم ومسئولى المكاتب".