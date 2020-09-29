شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: محمد على بلا عمل فى أوروبا وعايش على تمويلات أجهزة مخابرات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والمفكر مختار نوح: "إن هناك أزمة حدثت بين المقاول الهارب محمد علي، والإعلامى الهارب معتز مطر، بعد أن كان هناك بعض الأموال التى أرسلتها بعض الجهات من أجل محمد على وحصل عليها مكانه معتز مطر"، مشيرا إلى أن محمد على بلا عمل فى أوروبا، ويعيش على التمويلات التى يحصل عليها من الأجهزة المخابراتية لبعض الدول، وتم عقد جلسة صلح بينه وبين معتز مطر وتصالحا.

وأضاف نوح، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "يعنى بالعقل كدة تفتكر واحد زى المقاول الهارب محمد علي رجع تانى ليه يهيج الدنيا ويعمل حشد وعاوز ثورة والجو ده، لأن التمويل كان توقف لفترة من الفترات اللى اختفى فيها، ورجع تانى يقول ثورة ويعمل قلق علشان يظهر تانى والتمويل يرجع، أمال الناس فاكرة إيه؟".

وقال مختار نوح: "أنا واثق إن واحد زى إبراهيم منير عميل لدى المخابرات الإنجليزية ومعنديش ذرة شك فى هذا الأمر، وأنا بأكد أن حلمى الجزار ومحمود حسين مشكوك فى عضويتهم فى التشكيل الجديد للجنة السباعية التابعة لجماعة الإخوان وكل منهم له أسبابه، أهمها أن حلمى الجزار شخص مكروه فى الجماعة، ومحمود حسين لن يقبل أن يكون عضوا".