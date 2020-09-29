شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى يوضح أهمية التعددية فى الترشح بالانتخابات من الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه أوضح أهمية التعددية فى الترشح بالانتخابات من الأحزاب والسياسيين، مضيفا أن هناك إقبال كبير جدا على انتخابات النواب ويثبت ذلك أن هناك 4006 مرشح على الفردى، بالإضافة إل أن القائمة الوطنية 13 حزب وكيان.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر برنامجها الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن جميع القوى الوطنية داخل المربع الانتخابى سيبقى لها ميزة ستخدم كثيرا فى مجلس النواب القادم، مضيفا أن الذى سيحكم البلد مستقبلا الشباب ولابد من أعطائهم خبيرة كبيرة فى مشاركتهم فى انتخابات البرلمان الحالي.

وتابع أن الشباب فى الوقت الحالى يتمكن فى عدد من مناصب الدولة حتى يتم تأهيلهم، بالإضافة إلى أن انتخابات المحليات القادمة سيتم تمكين الشباب بها وهناك 12 ألف كرسى فى انتخابات المحليات سيكون نصيب الأسد منها للشباب والمرأة.