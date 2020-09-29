شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مرشحى الفردى فى محافظة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين بالنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى. وتأتى أسماء المرشحين الفردي فى الأقصر دائرة الأقصر الطيرى حسن عبده حسن عبدالنبى حسين رشيدى احمد أحمد إدريس عبد الرحيم الإدريسى أحمد حسين خليل أحمد ناهد أحمد شوقى حسين أحمد عبد الله محمد على بديوى بغدادى مصطفى محمود حسن حسنى محمد على محمد خالد عبد المنعم عبد المعطى مكى أحمد يوسف محمد محمد عطيفى بهاء الدين أبو الحمد عثمان عبد العاطى علاء الدين راشد أحمد محمد خالد فكرى حامد عبد الرحيم أيمن فؤاد أحمد عثمان محمد مصطفى محمود على هانى ثروت مقار سمعان الحسين بكرى نوبى أحمد محمد حمدى أحمد خليل سليمان محمود بغدادى عبد الراضى عبدالله إبراهيم عبد الصبور عبد اللطيف محمد نوبى سيد حسن سليمان طاهر محمد محمود احمدالملوانى منتصر عبده همام البشيرى إلهام على طايع عمر عبد الهادى رزق عبدالسيد رزق عبد المعز محمدعلى بكرى حسين أحمد سيد أحمد على ممدوح الطيرى ذكى مسعود عمار معوض أحمد يوسف كرم محمد خليل أحمد جرجس فيلبس تاوضروس شنوده عبد الرحمن أحمد حسين محمود عادل محمد حرز الله محمد جمال محمد أحمد إسماعيل دائرة القرنة الأقصر دائرة القرنة الأقصر محمد محمود يسين أبوالسعود منتصر أمين سليم أحمد أحمد حسن عطيت الله فرشوطى علاء الدين محمد محمد الغزالى محمد سلامة Advertisements محمد بهجت أحمد محمد أحمد الصن عبدالمنصف يسن عبدالقادر احمد أحمد سيد أبوالمجد مكى محمود جميل الدسوقى محمدعلى محمد سيد محمد بغدادى ايهاب حسن احمد عبدالله ريمون فضل الله يسى داود مشرقى محمد جمعة دسوقى حسن إبراهيم صالح محمد جودة محمود عدلى أبوالمجد محمد عبدالوهاب حسن مختار محمد أحمد حمزة خليفة محمد أحمد عباس حسن محمود محمد عبدالباقى عبدالحليم بغدادى العزب سيد أحمد محمد أشرف عبد الهادى عمر بكرى منى عبدالعال الصادق حراجى حمدى متولى رشوان أحمد زين عبدالله طايع عثمان دائرة إسنا الأقصر دائرة إسنا الأقصر خالد عبد المنعم فراج عبد الرحيم مجاهد الشاذلى الدسوقى حسنين محمد علاء الدين أمام ركابى محمد أبو طالب محمد قناوى محمد باهى أمين محمد محمود محمد أبو الغيط محمد عبدالجليل أدهم محمد عبد الوهاب أحمد محمود محمد الحفنى حسن حسن سيد محمود على عبدالوهاب صلاح ماهر عبدالحميد أبو الوفا عبده عبدالنور عبدالله حماده عبدالعزيز محمد عبدالرحيم محمد فتحى محمد محمود عمر عبدالستار محمد عمر محمد سلطان عبدالمحسن مرسى عبدالحكيم محمدالملقب بابى القاسم أحمد سليم عبدالرازق محمد عبدالمنعم عبدالفتاح محمد بدرى عبدالفتاح مصطفى محمد النوبى عامر محمد النوبى على إبراهيم صبرى محمدعبداللطيف إبراهيم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء مرشحى الفردى فى محافظة الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.