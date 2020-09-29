شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشي لتليفزيون الخليج 365: تمثيل المرأة في البرلمان المقبل عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن تمثيل المرأة في البرلمان المقبل يوجد به مراعاة لدورها، مشيرة إلى أن ذلك يعد تمثيل عادل لها.

وأشارت فريدة الشوباشي في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن كانت المرأة في القاع وأصبحت في اتجاه للقمة، موضحة أنه حتى فترات قريبة كانت تخرج أصوات لا رادع لها ولا رقابة أو تصدى لها، وتقول أن المرأة عورة وتعقد في البيت وكإن لا يوجد شاغل لهذه الأصوات إلا المرأة، ولا أحد يتكلم عن العمل أو الإخلاص أو القيم وكل الحديث كان ضد المرأة.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم قدر المرأة حسب الدين الذى كرمها، وبيعمل نوع من التكافؤ بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن ثقة القيادة السياسية بالمرأة تقوم فى الأساس على الكفاءة والقدرة، مشيرة إلى أن شل المرأة الذى يمثل نصف المجتمع ضد مصلحة مصر، لافته إلى أن المرأة تقدم نفس ما يقدمه الرجل في جميع المناصب.