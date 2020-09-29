شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق يؤكد "الجماعة الإرهابية لا تعرف الوطن أو الوطنية" والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الكاتب الصحفى حلمى النمنم، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد أن تكون مصر جثة هامدة، حتى يستطيعون السيطرة عليها، فهم لديهم "كتالوج" بأن يحرقون البلاد ويهدموا المؤسسات الوطنية، حتى يكونون هم فقط الموجودون على أرض الواقع.
وأضاف الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن هناك صورة موجودة للرئيس جمال عبد الناصر أثناء زيارته للسد العالى عام 1964، وفى الصف الثالث من الرئيس كان يقف أحد عناصر الجماعة الإرهابية لاغتيال الزعيم جمال عبد الناصر وتدمير السد العالى.
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