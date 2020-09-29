شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق يؤكد "الجماعة الإرهابية لا تعرف الوطن أو الوطنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية، يحملون عداءً حقيقيا للشعب المصرى، ولا يعرفون الوطن أو الوطنية، مشيرا إلى انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر والمصريين، فى وقت حاسم من عمر الوطن، وأكد وزير الثقافة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على فضائية صدى البلد، أن جماعة الإخوان يكرهون الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لأنهم لا يريدون أن يكون هناك زعيم للمصريين، فهم يريدون أن تموت فكرة البطل لدى المصريين.

وأشار الكاتب الصحفى حلمى النمنم، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد أن تكون مصر جثة هامدة، حتى يستطيعون السيطرة عليها، فهم لديهم "كتالوج" بأن يحرقون البلاد ويهدموا المؤسسات الوطنية، حتى يكونون هم فقط الموجودون على أرض الواقع.

وأضاف الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن هناك صورة موجودة للرئيس جمال عبد الناصر أثناء زيارته للسد العالى عام 1964، وفى الصف الثالث من الرئيس كان يقف أحد عناصر الجماعة الإرهابية لاغتيال الزعيم جمال عبد الناصر وتدمير السد العالى.