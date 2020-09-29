شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية يؤكد ضرورة إنهاء تجديدات مبنى "الشيوخ" فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية في مبنى مجلس الشيوخ من تجهيزات وأعمال تجديد وغيرها، استعدادا لانعقاد مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس التي أسفرت عن انتخاب 200 عضو بنظام القوائم والفردى، وفى انتظار تعيين 100 عضو آخرين من قبل رئيس الجمهورية، وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بتفقد مقر مجلس الشيوخ وملحقاته، للوقوف على ما يجري فيها من أعمال تجديدات ختامية، ومدى جاهزيتها لاستقبال أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع انعقادها خلال شهر أكتوبر القادم.

والجدير بالذكر، أن الوزير يترأس اللجنة المالية والإدارية التي تقوم بنقل الأصول المقررة لمجلس الشيوخ إلى حين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس، وذلك بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (141) لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وقد صاحب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية في تلك الجولة التفقدية، المستشار محمود فوزى ــ الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان ــ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وشدد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ورئيس اللجنة المالية والإدارية لمجلس الشيوخ، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية في أجل مناسب.

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