محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يعقد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل جوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق للعام 2020 - 2021 في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2021، وذلك في الثالثة عصر الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل.
وتبلغ قيمة الجائزة التشجيعية للمسابقة 50 ألف جنيه مصري لكل فرع، وقيمة جائزة التفوق 100 ألف جنيه مصري.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الترشح لجوائز الدولة 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.