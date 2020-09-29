الحكم على 5 متهمين بالقتل العمد والبلطجة في منشأة ناصر بعد إحالتهم للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها ضد 5 متهمين بالقتل العمد والسرقة والبلطجة، وذلك عقب إحالتهم إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حمدي أحمد، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهشام عبدالمجيد محمود ومجدي عبدالغفار، وسكرتارية طارق فتحي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص، وتأليف تشكيل عصابي في عام 2014، وسرقة كميات من الذهب، ومن بين الضحايا في الحادث كان مالك محل مجوهرات بمنشأة ناصر، وآخرين كانوا بصحبته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.