اخبار العالم

حظر التجمعات العامة في سلوفاكيا مع ارتفاع إصابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حظر التجمعات العامة في سلوفاكيا مع ارتفاع إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات في سلوفاكيا مساء أمس الاثنين عن فرض مزيد من الإجراءات التقييدية في محاولة للحد من الارتفاع القياسي الأخير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

ووصف رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش الوضع الحالي بأنه "خطير للغاية"، مشيرا إلى أنه سيتم حظر معظم التجمعات العامة، ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وستتأثر الفعاليات الأسرية والرياضية والثقافية والدينية بالحظر. وسيتم إغلاق جميع المطاعم بحلول العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وشهدت سلوفاكيا زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وسجلت رقما قياسيا بلغ 552 إصابة يوم الجمعة الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حظر التجمعات العامة في سلوفاكيا مع ارتفاع إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا