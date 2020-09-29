شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 13 ألف إصابة جديدة بكورونا و317 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الاثنين، إن البرازيل سجلت 13155 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 317 حالة وفاة بسبب المرض. وسجلت البرازيل نحو 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 142058 حالة، بحسب بيانات الوزارة.

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