شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 115 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، أن 506 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 95586 حالة.
وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى أمس هو 102955 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5901 حالة وفاة.
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