شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 115 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 115 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، أن 506 حالات من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 95586 حالة.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى أمس هو 102955 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 5901 حالة وفاة.