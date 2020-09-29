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واشنطن وأثينا تبحثان الوضع شرق المتوسط

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بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أمس الإثنين، مع نظيره الأمريكي مايكل بومبيو، الأوضاع في شرق البحر المتوسط، وذلك في ظل التوترات في المنطقة.

ووفقا لبيان مشترك صدر بعد اللقاء، ونشر على موقع وزارة الخارجية اليونانية، فقد جدد الجانبان التأكيد على ضرورة حل قضايا ترسيم الحدود البحرية سلميا وفقًا للقانون الدولي.

ورحبت الولايات المتحدة باستعداد اليونان للانخراط مع دول أخرى في المنطقة للتوصل إلى اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية من خلال الحوار.

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وأكدت الولايات المتحدة واليونان مجددا العزم على تعزيز تعاونهما الوثيق كحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

كما شددتا على الرغبة في مواصلة التعاون في مختلف القطاعات في إطار صيغة 3 + 1 (قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة)، والتي تم إطلاقها في القدس في مارس 2019.

وأشارتا إلى عزمهما على زيادة تعزيز شراكتهما الدفاعية والأمنية الإستراتيجية من خلال توسيع وتعميق اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين، والتي تم تحديثها لآخر مرة في أكتوبر الماضي.

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