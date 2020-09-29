شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات واسعة لاعتقالات شنتها حكومة أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

أثارت أنباء حملة الاعتقالات الواسعة التي شنّتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بحقّ قياديين وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي إدانة من مؤسسات وجماعات دولية، بما في ذلك نواب من البرلمان الأوروبي، وأصدرت أحزاب يسارية من دول مختلفة بيانات تندد بالاعتقالات ودعت حكوماتها للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في تركيا.

وبحسب موقع أحوال التركي فقد دعت سوزان برايس من التحالف الاشتراكي الأسترالي، في مقطع فيديو نُشر على تويتر، للاحتجاج على الاعتقالات واستدعاء سفير تركيا لمطالبة تركيا بوقف الحملة.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع وكالة فرات للأنباء الموالية للأكراد، وصف زميل أليكس بينبريدج في التحالف الاشتراكي الأسترالي الغارات بأنها «عمل بربري مناهض للديمقراطية من قبل النظام التركي».

وقال بينبريدج: «يجب أن ندعو جميع الدول إلى الابتعاد دبلوماسيا عن هذا النظام اليميني المتشدد في تركيا».

وقال الحزب الاشتراكي الماليزي في ماليزيا في بيان مكتوب يوم السبت: «الهجوم المستمر من قبل نظام أردوغان ضد حزب الشعوب الديمقراطي هو محاولة لحرمان الشعب التركي من بديل لمستقبل ديمقراطي من شأنه إحداث تغيير حقيقي في الشرق الأوسط، والشرق وأوروبا».

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وعلى الصعيد الداخلي، أدان حزب الشعوب الديمقراطي حملة الحكومة التركية لاعتقال 82 شخصًا، بمن فيهم قياديون في حزب الشعوب كجزء من تحقيق في احتجاجات كوباني 2014.

ومن بين أولئك الذين أصدر المدعي العام في أنقرة أوامر اعتقال بحقّهم، أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بمن فيهم نواب سابقون في البرلمان ورؤساء بلديات ورؤساء أحزاب سابقون. وتم حتى الآن اعتقال ما لا يقل عن 18 شخصًا في عملية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب في وقت واحد وغطت سبع محافظات.

وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، إن العملية كانت ذات دوافع سياسية بغية الانتقام من انتخابات 7 يونيو 2015، حيث خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته العظمى في البرلمان وكبر حزب الشعوب الديمقراطي ليصبح ثالث أكبر حزب في البلاد، مع 80 نائبا.

وقالت للصحفيين «هذه العملية ضد حزب الشعوب الديمقراطي استمرار للعمليات السابقة.. إنها محاولة انقلابية»، وأكّدت أنّ «حزب الشعوب الديمقراطي لم يرضخ ولن ينحني..».

وانتقدت بولدان السلطات التركية على التحقيق في الوفيات خلال احتجاجات عنيفة واسعة النطاق في تركيا في عام 2014. وقالت إن 47 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي قتلوا، على الرغم من عدم الكشف عن أسمائهم.