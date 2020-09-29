شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعتقل 5 قياديين من «داعش» والان نبدء بالتفاصيل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية أمس الإثنين باعتقال خمسة قياديين في تنظيم داعش خلال معلومات استخباراتية أفادت بتواجدهم داخل البلدة القديمة في الموصل شمال بغداد.

وقال النقيب سيف خالد من شرطة نينوى إن مفارز من استخبارات شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية، طوقت أمس البلدة القديمة في الموصل وشنت حملة مداهمة وتفتيش أسفرت عن اعتقال خمسة قياديين في أحد المنازل بمنطقة المحطة.

وأشار إلى أن «القوات الأمنية اقتادت المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم».

وفي سياق آخر، ذكر المصدر أن مسلحين مجهولين فتحوا النار أمس أيضا على مجموعة من المدنيين في مرآب لانتظار السيارات في بلدة بادوش شمال غربي الموصل ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

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سياسيا أكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أمس الإثنين استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية.

جاء ذلك، خلال مباحثات عقدت أمس بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي والسفير الأمريكي تناولت تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن.

وأشار الأعرجي إلى أنه يجب أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الاستقرار والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة.