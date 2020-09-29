الرئيس التونسي يتهم "شبكات خطيرة" بمحاولة إرباك المجتمع

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد "شبكات خطيرة ومشبوهة" بتنفيذ عدة جرائم خلال الفترة الماضية بهدف إرباك المجتمع.



وأكد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، والذي يضم قيادات الأمن والجيش بالإضافة إلى رئيس الوزراء، أنه سيتصدى لكل من يقف وراء هذه الجرائم.

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وشهدت تونس العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، جريمة بشعة هزت الرأي العام التونسي، عرفت بقضية “عين زغوان” شهدت اغتصابا وسرقة وقتلا وتنكيلا بجثّة إحدى الفتيات.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، أنه تم القبض على المتهم بقتل الشابة "رحمة"، وذلك بعد أن تلقت الجهات الأمنية معلومات تفيد العثور على جثة لفتاة ملقاة بمجرى مياه موازٍ لطريق سريع في اتجاه العاصمة عليها آثار تعفن.

يذكر أن تونس أوقفت العمل بالإعدام منذ 1991، عندما تم إعدام سفاح قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم في محافظة "نابل" شرق العاصمة تونس.