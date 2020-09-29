محسن أمين - تونسالثلاثاء 2020/9/29 03:43 ص بتوقيت أبوظبي
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد "شبكات خطيرة ومشبوهة" بتنفيذ عدة جرائم خلال الفترة الماضية بهدف إرباك المجتمع.
وأكد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، والذي يضم قيادات الأمن والجيش بالإضافة إلى رئيس الوزراء، أنه سيتصدى لكل من يقف وراء هذه الجرائم.
وشهدت تونس العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، جريمة بشعة هزت الرأي العام التونسي، عرفت بقضية “عين زغوان” شهدت اغتصابا وسرقة وقتلا وتنكيلا بجثّة إحدى الفتيات.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، أنه تم القبض على المتهم بقتل الشابة "رحمة"، وذلك بعد أن تلقت الجهات الأمنية معلومات تفيد العثور على جثة لفتاة ملقاة بمجرى مياه موازٍ لطريق سريع في اتجاه العاصمة عليها آثار تعفن.
يذكر أن تونس أوقفت العمل بالإعدام منذ 1991، عندما تم إعدام سفاح قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم في محافظة "نابل" شرق العاصمة تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يتهم "شبكات خطيرة" بمحاولة إرباك المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.