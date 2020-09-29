ضبط سائق قتل "ابن عمه" بطلق ناري في رأسه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من ضبط سائق؛ لاتهامه بقتل ابن عمه بطلق ناري في رأسه، بسبب خلافات بينهما بمنطقة "اللاسلكي" التابعة لدائرة مركز شرطة القمح.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "محمد مختار" وشهرته "حلمسة"، 27 سنة، جثة هامدة إلى مستشفى "منيا القمح" المركزي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الرأس.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم المجني عليه "حسام.س.ع" 36 سنة، سائق، وأنه أطلق النار عليه أثناء جلوسه أمام مسكنه؛ بسبب خلافات جيرة بينهما، ووجود خلافات سابقة.

وتبين من التحريات، أن المتهم سبق اتهامه في قضيتين شروع في القتل، فيما جرى ضبط المتهم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.