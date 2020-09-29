كورونا عربياً: أكثر من مليون و631 ألف إصابة.. ووفيّات دولة واحدة تتجاوز 9 آلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - جرافيك- مايكل عادل:

شهد منحنى إصابات ووفيّات فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19" انخفاضاً في الدول العربية، ليوم 28 سبتمبر الجاري، حيث سُجّلت 12 ألفاً و811 إصابة جديدة، بلغ معها إجمالي المُصابين مليوناً و631 ألفاً و493 حالة، في الوقت الذي حصد الوباء أرواح 215 شخصاً جدد، لتصل حصيلة الوفيات إلى 29 ألفاً و337 حالة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وتجاوز عدد إصابات العراق حاجز 350 ألف حالة، بعدما سجّل 4 آلاف و116 إصابة جديدة، ارتفع معها إجمالي المُصابين إلى 353 ألفاً و566 حالة، وهي أعلى حصيلة إصابات عربياً بـ"كوفيد-19"، كذا وصل عدد ضحاياه إلى 9 آلاف و52 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيّات مُسجّلة عربياً، وتليه مصر التي أودى الوباء بحياة 5 آلاف و901 من سكانها.

ولم تُسجّل كلٌّ من السودان والصومال وجزر القمر إصابات أو وفيّات جديدة، ليوم 28 سبتمبر الجاري.