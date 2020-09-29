الصحة العالمية: حصيلة ضحايا كورونا في العالم أكبر من المعلن

محمد اسماعيل - القاهرة - سويسرا - (أ ش أ)

رجح مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن يكون عدد ضحايا وإصابات فيروس كورونا أكثر من المسجل في العالم.

وأضاف رايان، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء أمس الاثنين أن الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات في العالم، قد تكون أكثر مما هو معلن.

وأعلن موقع "وولرد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، أن عدد الوفيات حول العالم بفيروس كورونا، قد تجاوز المليون حالة، فيما سجلت أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة.