محادثات أمنية من بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا

اجتمعت، أمس، في مدينة الغردقة المصرية وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، لإجراء محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة « 5 + 5».

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، عن امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها للوفود، متوجهة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية.