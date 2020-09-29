محادثات أمنية من بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، عن امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها للوفود، متوجهة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.
وأبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية.
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