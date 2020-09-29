الحوثيون يستبدلون المساجد ببيوت الأنصار

وأضاف المصدر ستكون هذه المباني مختلفة تماما عن المساجد والجوامع المعروفة في اليمن منذ آلاف السنين، وستكون بشكل مختلف يتوافق مع توجهات الحوثيين، وستصدر توجيهات لتوحيد كثير من الممارسات قريبا، وأشار المصدر إلى أن الحوثيين سيبدأون في تنفيذ ذلك في العاصمة المحتلة صنعاء، كخطوة أولية لمواصلة ذلك في باقي محافظات ومدن اليمن التي تسيطر عليها عصاباتهم.
وبين المصدر أن الحوثيين خلال السنوات الماضية التي سيطروا فيها على العاصمة صنعاء دمروا المساجد وتعمدوا تفجيرها وإحراق ما فيها من مصاحف وكتب أحاديث شريفة وكتب دينية وغير ذلك، بل دمروا أي مكتبة أو دور أو مبنى يحوي مصاحف وكتبا حديثة وكتباً دينية أخرى.
وواصلوا عمليات بحثهم عن كل المواقع المهتمة بذلك، ووصل الأمر إلى سحب كتب الحديث والدين من المدارس وغيرها مثل بعض المنازل الخاصة.
وأكد أن الحوثيين تعمدوا منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، طمس الهوية الدينية تماما تمهيدا لاستبدالها بمعتقداتهم التي يروجون لها من فترة زمنية، مثلما تعمدوا تغيير المناهج والكتب واستبدال الكثير من العبارات والجمل بكل الكتب الدراسية بما يتوافق مع منهجهم الذي يشرعون له حاليا بالقوة في اليمن، ونبه المصدر من خطورة ذلك، وقال إن الحوثيين يسارعون إلى أمر خطير وديني وتغيير لدين الحق الذي نزل به القرآن الكريم، والحوثيون استهانوا بالشعائر الدينية ومنعوا الحج وغيروا في الزكاة، ورفضوا صلاة التراويح، وغير ذلك، وشرعوا شرائع جديدة لم ينزل بها الله من سلطان، وخطورة الأمر تتواصل يوما بعد يوما.
الحوثي يعمل على تغيير عقيدة اليمنيين
- تدمير المساجد وتفجيرها ومسحها تماما
- إحراق المصاحف وكتب الأحاديث الشريفة
- تدمير أي مكتبة بها كتب دينية وإحراق ما فيها
- منع الحج وتغيير الزكاة ورفض صلاة التراويح
- سحب كتب الدين من المدارس واستبدالها بكتب مذهبهم
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