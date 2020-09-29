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الجيش السوداني يتصدى لاعتداءات جبل مرة

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تصدت القوات المسلحة السودانية لاعتداءات من قوات تتبع لحركة جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور بمنطقة «بالدونق» بجبل مرة غربي السودان.

وأكدت القوات المسلحة في بيان، عن تصديها لاعتداء عبر القوات المتمركزة في الموقع بكل جسارة وبسالة وقد لاذوا بالفرار.

وأوضحت أن الاعتداءات جاءت في ظل وقف إطلاق النار والتزام القوات المسلحة بذلك، وعلى الرغم من مجريات السلام التي باتت واقعا تعيشه البلاد، مؤكدة أنها ستظل تحمي دوت الخليج السوداني وتستكمل خطوات السلام وتتصدى لكل من يستهدف أمنه وسلامته ومواطنيه.


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