نقل 700 مهاجر إلى البر اليوناني

بدأ نقل أكثر من 700 مهاجر إلى اليونان القارية من جزيرة ليسبوس بعد أن وضعوا موقتاً في موقع جديد إثر الحريق الذي التهم مخيم موريا للاجئين مطلع سبتمبر.

وبحسب وزارة الهجرة ومنظمة الهجرة الدولية المكلفتين بتنظيم عمليات النقل، فإن 704 من طالبي اللجوء بدأ نقلهم إلى ليسبوس، حصلوا على رفع منع التنقل إما لانتمائهم إلى مجموعات تعتبر معرضة للخطر (كنساء وحيدات أو حوامل، معوقون، متقدمون في السن،...)، وإما لحصولهم على حق اللجوء.

وسيجري نقل مجموعة أخرى مؤلفة من 700 شخص الخميس، بهدف تخفيف الضغط عن الجزيرة التي تضم حالياً 14 ألف طالب لجوء. والهدف بحسب وزارة الهجرة نقل 2500 لاجئ خلال الأيام المقبلة.

وأكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي في بيان الإثنين أنه لم يعد هناك أي مهاجر «قاصر بدون مرافق» في مخيمات الاستقبال وتحديد الهوية في بحر إيجه.