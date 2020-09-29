كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأذربيجاني يعلن شروط لوقف إطلاق النار في قره باغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إلهام علييف الرئيس الأذربيجانى، اليوم الأثنين، شروطه لوقف النزاع المسلح مع القوات الأرمينية فى إقليم قره باغ وذلك خلال اتصال عبر الفيديو تم اليوم الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبحسب البيان الصادر من المكتب الإعلامي لرئيس أذربيجان جاءت الشروط كالتالي: ضرورة إنهاء النزاع الأذربيجاني الأرمني بشأن إقليم قره باغ وفقا لمبادئ القانون الدولي ووحدة أراضي أذربيجان والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن" ، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

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وأضاف البيان: ثانيا الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأرمنية من الأراضي المحتلة".