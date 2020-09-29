كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خبيرة سياسية: إذا اشتعلت منطقة جنوب القوقاز ستكون هناك حربًا لا تتوقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة فيرا يعقوبيان، المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط، إنه في حال اشتعال منطقة جنوب القوقاز، إثر التدخل التركي والإيراني والروسي في أزمة أذربيجان وأرمينيا، ستكون حربًا مشتعلة لا تقف.

وأضافت "يعقوبيان"، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن إيران تدعم أرمينيا ضد أذربيجان، بالرغم من أن الأخيرة شيعية المذهب؛ لذا فإن الصراع ليس ديني بالأساس.

وعقبت، أن إيران تتخوف من الأذبيجانيين نتيجة صراعهم على تصدير النفط، لافتةً إلى أن تركيا لا تتحرك في المنطقة عسكريًا بدون الرجوع إلى الولايات المتحدة، فيما تسعى واشنطن لإزعاج روسيا، وعدم ترك موسكو تتحرك منفردةً في المنطقة.

وأكدت معلومات استخباراتية أعلنت عنها أرمينيا، أن ما يقارب 4000 مرتزق من أصول سورية، تحديدًا من منطقة عترين السورية، وصلت أذربيجان، حيث أسفر الصراع بين باكو ويريفان إلى 400 قتيلًا حتى الآن، معظمهم من العرب السوريين الذين أتوا كمرتزقة ليحاربوا إلى جانب أذربيجان.

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قالت الدكتورة فيرا يعقوبيان، المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية الأرمنية في الشرق الأوسط، إن علاقات الدم والعرق دفعت تركيا للتدخل في الصراع الدائر حاليًا بين دولتي أذربيجان وأرمينيا.

وأضافت "يعقوبيان"، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن أرمينيا تاريخيًا وقفت حجر عثرة بين وصول تركيا إلى دول شرق آسيا حتى الصين واليابان لتحقيق الإمبراطورية العثمانية الكبرى.

وأضافت أن حقيقة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على الموارد الطبيعية في المنطقة، وليس الدين المحرك الأساسي للصراع الدائر، مؤكدةً أن هناك "لعبة" في الشرق الأوسط تُلعب من قوى عدة لتشتيت انتباه إيران وروسيا.