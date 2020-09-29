المحمدية.. إفريقي ينتحل هويات زائفة ويستعملها لفتح حسابات بنكية في اسم الغير

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، زوال اليوم الاثنين، من توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال هويات زائفة واستعمالها في فتح حسابات بنكية في اسم الغير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد أن تقدم إلى إحدى الوكالات البنكية بمدينة المحمدية من أجل فتح حساب بنكي قابل للتحويل بالعملة الصعبة، حيث تبين أنه يشكل موضوع تعميم بنكي لتورطه في فتح واستعمال مجموعة من الحسابات البنكية باستعمال هويات الغير، والتي تجري حاليا الأبحاث والتحريات من أجل حصرها وتحديد الأغراض الإجرامية المتحصلة منها.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الجس الوقائي التي أخضع لها المشتبه فيه لحظة توقيفه، أسفرت عن حجز مبلغ مالي قدره 4800 أورو و2200 درهم، فضلا عن حجز جواز سفر أجنبي مزيف يحمل صورة المشتبه فيه ومعطيات تعريفية في اسم الغير ومجموعة من بطاقات الدفع البنكي.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.