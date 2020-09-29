طنجة.. توقيف “خمسيني” للاشتباه في الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكشف بلاغ لولاية أمن طنجة، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنزله بمنطقة “كزناية” بضواحي طنجة، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على عدة جرعات من مخدر الكوكايين ومجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، وسيارة رباعية الدفع، ومجموعة من لوحات ترقيم وطنية وأجنبية يشتبه في كونها مزيفة، فضلا عن حجز وثائق تعريف في اسم الغير وقنينة غاز مسيل للدموع.

وأوضح البلاغ، أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.