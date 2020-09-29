عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يطلق رصاصة انتخابية بمينيسوتا والهدف إلهان عمر

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

الخليج 365

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقة انتخاب النائبة الديمقراطية إلهان عمر بشأن التحقيق في طريقة انتخاب النائبة الديمقراطية إلهان عمر عن طريق اقتراع البريد في مينيسوتا، الولاية المتأرجحة الرئيسية في الانتخابات الأميركية لعام 2020.



ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" تغريدة للرئيس ترامب، صباح الإثنين، قال فيها: "هذا غير قانوني تمامًا. آمل أن تكون المدعية العامة الأمريكية في مينيسوتا قد خضعت لمراجعة جادة لهذا، وغيرها من جرائمها العديدة العديدة ؟ إذا لم يكن كذلك ، فلماذا لا؟".

وأضاف ترمب: "سوف نفوز بولاية مينيسوتا بسبب إنفاذ القانون".

وكان الرئيس يشير إلى تقرير أصدره مشروع "فيريتاس" عن نتائج التحقيق في طريقة انتخاب النائبة الديمقراطية إلهان عمر عن طريق اقتراع البريد في مينيسوتا.

وكشف التقرير عن تورط أحد أعضاء حملة "عمر" في مخطط لشراء بطاقات الاقتراع مقابل المال، لجمع بطاقات اقتراع الغائبين بشكل غير قانوني من المهاجرين الصوماليين.

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وأظهرت لقطات فيديو التقطها مشروع "فيريتاس" لأحد الناشطين، "ليبان محمد"، وهو يتفاخر بجمع مئات الأصوات.

ويقول "ليبان" في الفيديو "الأرقام لا تكذب.. الأرقام لا تكذب.. يمكنك أن ترى سيارتي ممتلئة، كل هذه هنا هي بطاقات اقتراع الغائبين، ألا يمكنك أن ترى؟ انظر إلى كل هذه، إنها لا تُظهر أي شيء، سيارتي ممتلئة، بحسب ما يسمع في الفيديو".

ويحوي المقطع أيضاً شهادة من أحد المبلغين عن المخالفات ويدعى "عمر جمال"، الذي وصف بطاقات انتخاب النائبة إلهان عمر بأنه "سر مفتوح"، وناقش مخططا مزعوما للنقد مقابل الأصوات نظمه موظفو النائبة إلهان عمر.

وقال "جمال": "ستفعل إلهان عمر أي شيء يمكنها القيام به لانتخابها، ولديها مئات الأشخاص في الشوارع يفعلون ذلك".

بدوره، أوضح جيمس أوكيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع فيريتاس، أن تزوير بطاقات الاقتراع حقيقي وقد أصبح عملاً كبيراً.

وأضاف: "إن تحقيقنا في حلقة جمع الأصوات هذه يكشف بوضوح كيف يستغل هؤلاء عديمو الضمير مجتمعات المسنين والمهاجرين، وكيف حولوا صندوق الاقتراع المقدس إلى مكتب لتجارة السلع الأساسية".

وتابع: "إننا نُظهر للأمريكيين ما يجري حقاً في إحدى مدننا العظيمة، هذا ليس قولي، لدينا عملاء يقولون كل شيء بأنفسهم".