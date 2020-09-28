توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في تهريب مخدر الكوكايين بميناء طنجة المتوسط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، اليوم الإثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 46 و48 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتهريب مخدر الكوكايين.

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن المصالح الأمنية باشرت عمليتها بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت 648 غراما من مخدر الكوكايين مخبأة داخل مقصورة قيادة شاحنة كانت تستعد للدخول إلى المغرب بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من إسبانيا، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف سائقها وتحديد هوية الشخص الذي كانت موجهة له شحنة المخدرات، والذي تم توقيفه بدوره بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي طنجة والرباط.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.