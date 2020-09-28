إعتقال “خمسيني” في حالة تلبس بهتك عرض قاصر في طنجة- صورة

اوقفت مصالح الدائرة العاشرة في طنجة، مساء اليوم الإثنين، شخص يشتبه في أنه كان بصدد هتك عرض قاصر بحي الشرف بمدينة طنجة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإنه مع حلول الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، وردت إخبارية الى عناصر الملحقة الإدارية التاسعة ليتم توقيف المشتبه فيه، وتم تسليمه لعناصر الدائرة العاشرة، حيث وجد الرجل الخمسيني، في حالة تلبس بهتك عرض طفل ذو 6 سنوات، وذلك في أرض خالية بحي الشرف.

وأضاف ذات المصدر، أن المشتبه فيه، كان يفترش الأرض بواسطة وسادة وقطعة من الكرتون، كما أنه يعيش في نفس الحي الذي يعيش فيه الطفل.

وفور اعتقال المشتبه فيه، من طرف عناصر الدائرة العاشرة، تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.